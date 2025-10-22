Language
    Begusarai News: बेगूसराय में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

    By Rupesh HansrajEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में रहुआ डाला के पास ट्रेन से कटकर चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में धर्मदेव महतो, उनका नाती, रोशनी कुमारी और रीता देवी शामिल हैं। रेलवे लाइन पर जलजमाव के कारण ट्रैक से गुजरते समय यह हादसा हुआ। ट्रेन बरौनी से खगड़िया जा रही थी।

    बेगूसराय में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहुआ ढाला के पास बुधवार की रात आम्रपाली ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे थे। हादसे के बाद क्षेत्र में मातम छा गया।

    मृतकों की पहचान रघुनाथपुर करारी पंचायत निवासी धर्मदेव महतो (45 वर्ष), उनके नाती (7 वर्ष), रोशनी कुमारी (पिता मदन महतो) और रीता देवी (पति मदन महतो) के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सभी लोग मेला देखकर अपने गांव रहुआ लौट रहे थे।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रेलवे लाइन के दोनों ओर जलजमाव होने के कारण सभी लोग ट्रैक के किनारे-किनारे होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान बरौनी से खगड़िया की ओर जा रही ट्रेन आ गई। संयोग से उसी वक्त दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आने लगी, जिससे चारों लोग ट्रेन की चपेट में आ गए।

    घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।