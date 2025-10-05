बेगूसराय में तीन दिनों से लापता बच्चे का शव पोखर से बरामद, क्षेत्र में सनसनी

संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। वीरपुर प्रखंड के नौला गोइठा बहियार स्थित एक पोखर से रविवार की दोपहर तीन दिनों से लापता 12 वर्षीय बच्चे का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई।

शव मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान नौला गांव वार्ड संख्या-19 निवासी चितरंजन यादव के बारह वर्षीय पुत्र विपिन कुमार के रूप में की गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, विपिन तीन दिनों से लापता था। शनिवार की देर शाम स्वजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना स्थानीय पुलिस पिकेट को दी थी।