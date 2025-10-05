बेगूसराय में तीन दिनों से लापता बच्चे का शव पोखर से बरामद, क्षेत्र में सनसनी

संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। वीरपुर प्रखंड के नौला गोइठा बहियार स्थित एक पोखर से रविवार की दोपहर तीन दिनों से लापता 12 वर्षीय बच्चे का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई।
शव मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान नौला गांव वार्ड संख्या-19 निवासी चितरंजन यादव के बारह वर्षीय पुत्र विपिन कुमार के रूप में की गई है।
ग्रामीणों के अनुसार, विपिन तीन दिनों से लापता था। शनिवार की देर शाम स्वजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना स्थानीय पुलिस पिकेट को दी थी।
सूचना के बाद रविवार दोपहर ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गोइठा बहियार की पोखर से बच्चे का शव बरामद किया।घटना की जानकारी मिलते ही पिकेट प्रभारी अकरम खान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। पिकेट प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने से हुई मौत का प्रतीत होता है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि की जा सकेगी।
इधर, घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि विपिन अपने तीन दोस्तों के साथ गोइठा बहियार की पोखर में स्नान करने गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा।
घटना की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि प्रीतम कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता अजीत कुमार समेत कई ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी।
