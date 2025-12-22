तिलरथ स्टेशन का बदला जाएगा स्वरूप, फुटओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म का होगा निर्माण

संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। तिलरथ स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधा एवं माल परिवहन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कुछ नये विकास कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित किए गए हैं। रेल सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्यों के तहत तिलरथ स्टेशन के गुड्स शेड का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसमें सर्विस बिल्डिंग, गुड्स सुपरवाइजर कक्ष, व्यापारी कक्ष, श्रमिक विश्राम कक्ष, शौचालय, गुड्स व्हार्फ का कंक्रीटीकरण एवं पहुंच सड़क का निर्माण शामिल है।

इस कार्य के लिए लगभग 07.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके तहत शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रैक हैंडलिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गुड्स लाइन का कार्य लगभग 15.08 करोड़ की लागत से स्वीकृत है। इसमें मिट्टी भराई का कार्य प्रगति पर है।

इससे माल ढुलाई सुचारु होगी और स्टेशन पर बढ़ते गुड्स ट्रैफिक को बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3.0 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज प्रस्तावित है जो प्लेटफार्म एक एवं दो को जोड़ेगा।

साथ ही हाई लेवल प्लेटफार्म एक एवं दो का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस कार्य की अनुमानित लागत 07.71 करोड़ है। वर्तमान में स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज नहीं है। इसके अलावा, अतिरिक्त गुड्स लाइन को पूर्ण रूप से चालू करने के लिए रिटेनिंग वाल एवं पहुंच पथ के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 15.35 करोड़ रुपये है।