बेगूसराय में महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, 18 किलो गांजा और 46 हजार नकद बरामद

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। शनिवार की शाम जिला आसूचना इकाई व नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बस पड़ाव से महिला समेत तीन तस्करों को 18 किलो गांजा व 46 हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान नयाटोला बाजीतपुर मिर्जापुर निवासी पप्पू भगत के पुत्र अमरेश कुमार, मुजफ्फरपुर जिला के कुढनी लडौरा निवासी कमेश भगत के पुत्र पंकज भगत व नयागांव थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी राकेश कुमार की पत्नी सोनम कुमारी के रूप में हुई है।

गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी अंकित कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बस में सवार होकर आ रहे थे तीन तस्कर मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम जिला आसूचना इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि दरभंगा से बेगूसराय आने वाली बस में सवार होकर तीन तस्कर मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं।

सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए पुलिस टीम ने बेगूसराय बस पड़ाव में दबिश बना कर दरभंगा से आने वाली बस से उतरने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी क्रम में महिला समेत तीनों तस्कर को पकड़ा गया और उनके सामान की तलाशी लेने पर गांजा बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया।