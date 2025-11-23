बेगूसराय में महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, 18 किलो गांजा और 46 हजार नकद बरामद
बेगूसराय में पुलिस ने बस स्टैंड पर छापेमारी कर एक महिला समेत तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 18 किलो गांजा और 46 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दरभंगा से आ रही बस में तस्कर मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। शनिवार की शाम जिला आसूचना इकाई व नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बस पड़ाव से महिला समेत तीन तस्करों को 18 किलो गांजा व 46 हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार तस्करों की पहचान नयाटोला बाजीतपुर मिर्जापुर निवासी पप्पू भगत के पुत्र अमरेश कुमार, मुजफ्फरपुर जिला के कुढनी लडौरा निवासी कमेश भगत के पुत्र पंकज भगत व नयागांव थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी राकेश कुमार की पत्नी सोनम कुमारी के रूप में हुई है।
गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी अंकित कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
बस में सवार होकर आ रहे थे तीन तस्कर
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम जिला आसूचना इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि दरभंगा से बेगूसराय आने वाली बस में सवार होकर तीन तस्कर मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं।
सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए पुलिस टीम ने बेगूसराय बस पड़ाव में दबिश बना कर दरभंगा से आने वाली बस से उतरने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी क्रम में महिला समेत तीनों तस्कर को पकड़ा गया और उनके सामान की तलाशी लेने पर गांजा बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया।
नकद रुपये व दो मोबाइल जब्त
तस्करों के पास से बरामद नकद रुपये व दो मोबाइल भी जब्त किया गया है। पुलिस मोबाइल का कॉल डिटेल के आधार पर तस्करों के नेटवर्क का पता लगा रही है।
पुलिस का कहना है कि तस्कर गांजा की तस्करी के लिए नेपाल की सीमा से लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। छापेमारी टीम में जिला आसूचना इकाई के पुनि वैद्यनाथ कुमार उर्फ बैजू कुमार, सअनि राजेश कुमार, नगर थाना के पुअनि फिरदौस कुमार, पुअनि अमलेश कुमार सिंह समेत सशस्त्र पुलिस बल शामिल रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।