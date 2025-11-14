Teghra vidhan sabha Chunav Result: तेघड़ा विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में भाजपा के रजनीश आगे

डिजिटल डेस्‍क, तेघरा। तेघड़ा विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में भाजपा के रजनीश आगे चल रहे हैं। रजनीश करीब 4000 वोटों की बढ़त पर चल रहे हैं। तेघड़ा विधानसभा सीट पर चार पार्टियों के बीच जोरदार घमासान देखने को मिल रहा है। तेघड़ा विधानसभा सीट बेगुसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। पता हो कि 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के राम चरित्र सिंह ने चुनाव जीता। वहीं, 2020 में सीपीआई के राम रतन सिंह इस सीट से विधायक बने थे।

गौरतलब है कि पहले तेघड़ा विधानसभा का नाम बरौनी हुआ करता था, बाद में इसे बदल कर तेघड़ा किया गया। तेघड़ा में राजेन्द्र सेतु, धर्मराज घाट अयोध्या और सिमारिया घाट, बरौनी जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं। बता दें कि तेघड़ा सीट के लिए 17 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 16 के नाम पर मंजूरी मिली थी। एक ने अपना नाम वापस लिया था। मगर 13 लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला। बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्‍मद सकील को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने रजनीश कुमार पर भरोसा जताया।

जनता क्रांति पार्टी (राष्‍ट्रवादी) ने अवधेश कुमार को मैदान में उतारा जबकि समता पार्टी ने अविनाश भारती पर विश्‍वास जताया। जनशक्ति जनता दल ने चंद्र प्रकाश सिंह को अपना दावेदार बनाया। जन सुराज पार्टी ने राम नंदन सिंह पर भरोसा किया। कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राम रतन सिंह को जिम्‍मेदारी सौंपी। केदारनाथ भास्‍कर, बसंत कुमार, मृणाल वरुण, राम कुमार, राम पुकार ठाकुर और सुधा भारती निर्दलीय उम्‍मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी।