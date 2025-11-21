पढ़ाने के बहाने मास्टर साहब छात्राओं से करते थे छेड़खानी, अब जेल में कटेंगे दिन

संवाद सूत्र, खोदावंदपुर (बेगूसराय)। गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय मसूराज से हिरासत में लिए गए छेड़खानी के आरोपित शिक्षक अनिल कुमार आनंद को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्राओं के अभिभावक द्वारा अंकित प्राथमिकी के आधार पर आरोपित शिक्षक को जेल भेजा गया है।

परिजनों से शिक्षक को पीटा

बताते चलें कि उच्च विद्यालय मसूराज के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार आनंद के विरुद्ध विद्यालय की वर्ग दशम की करीब आधा दर्जन से अधिक छात्राओं ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया था।

छात्राओं द्वारा अपने अभिभावक को प्रधानाध्यापक द्वारा छेड़खानी की शिकायत करने पर गुरुवार की दोपहर आक्रोशित ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे थे और आरोपित शिक्षक को बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा था।

सीडीपीओ ने ली घटना की जानकारी

जानकारी मिलने पर पुलिस निरीक्षक मंझौल सुबोध कुमार के नेतृत्व में खोदावंदपुर, चेरिया बरियारपुर और छौड़ाही थाना की पुलिस तथा खोदावंदपुर के बीडीओ सह प्रभारी बीईओ मिथिलेश कुमार वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने हालात को नियंत्रित किया।