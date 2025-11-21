Language
    पढ़ाने के बहाने मास्टर साहब छात्राओं से करते थे छेड़खानी, अब जेल में कटेंगे दिन

    By Arun Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    बिहार में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छात्राओं ने शिक्षक पर गलत तरीके से छूने और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपों को सही पाया और शिक्षक को जेल भेज दिया। शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

    संवाद सूत्र, खोदावंदपुर (बेगूसराय)। गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय मसूराज से हिरासत में लिए गए छेड़खानी के आरोपित शिक्षक अनिल कुमार आनंद को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 

    थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्राओं के अभिभावक द्वारा अंकित प्राथमिकी के आधार पर आरोपित शिक्षक को जेल भेजा गया है।

    परिजनों से शिक्षक को पीटा

    बताते चलें कि उच्च विद्यालय मसूराज के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार आनंद के विरुद्ध विद्यालय की वर्ग दशम की करीब आधा दर्जन से अधिक छात्राओं ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। 

    छात्राओं द्वारा अपने अभिभावक को प्रधानाध्यापक द्वारा छेड़खानी की शिकायत करने पर गुरुवार की दोपहर आक्रोशित ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे थे और आरोपित शिक्षक को बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा था।

    सीडीपीओ ने ली घटना की जानकारी

    जानकारी मिलने पर पुलिस निरीक्षक मंझौल सुबोध कुमार के नेतृत्व में खोदावंदपुर, चेरिया बरियारपुर और छौड़ाही थाना की पुलिस तथा खोदावंदपुर के बीडीओ सह प्रभारी बीईओ मिथिलेश कुमार वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने हालात को नियंत्रित किया। 

    शाम में थाना पहुंचकर सीडीपीओ मंझौल नवीन कुमार ने भी घटना के बाबत पीड़ित पक्ष एवं आरोपित एचएम से पूछताछ की था तथा थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश भी दिया था।