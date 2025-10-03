Language
    बेगूसराय में श्राद्ध कर्म के दौरान गंगा स्नान करते समय तेज बहाव में बहे सुमंत, मौत, पसरा मातम

    By Shashi Shekhar Ray Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    बेगूसराय के पिपल गंगा घाट पर श्राद्ध कर्म के दौरान गंगा स्नान करते समय सुमंत कुमार नामक एक युवक डूब गया। मुंगेर जिले का रहने वाला 25 वर्षीय सुमंत अपने बहनोई के पिता के मृत्यु भोज में शामिल होने आया था। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी हुई है।

    युवक गंगा के तेज बहाव में बहा

    संवाद सूत्र, शाम्हो (बेगूसराय)। शाम्हो थाना क्षेत्र के पिपल गंगा घाट पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मुंगेर जिले के सिंघिया गांव निवासी 25 वर्षीय सुमंत कुमार की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। सुमंत बिजुलिया गांव में अपने बहनोई उदय यादव के पिता के मृत्यु भोज में शामिल होने आए थे। श्राद्ध कर्म की तेरहवीं पर वे जल अर्पण के लिए गंगा स्नान करने पहुंचे थे, तभी गंगा के तेज बहाव में बह गए।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वहां मौजूद तैराकों ने सुमंत को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गहरे पानी में लापता हो गए। स्थानीय तैराक लगातार शव की तलाश में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही सीओ नवीन कुमार एवं थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार मौके पर पहुंचे।

    सीओ ने बताया कि शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। टीम सूर्यगढ़ा से रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू करेगी। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। खबर लिखे जाने तक शव बरामद नहीं हो सका था। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है।