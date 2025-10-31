सहरसा-मुजफ्फरपुर और दरभंगा से दिल्ली-मुंबई और सिकंदराबाद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें लिस्ट
छठ पर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें बरौनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई और सिकंदराबाद जैसे शहरों के लिए चलेंगी। जयनगर, मानसी, सहरसा और पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह कदम यात्रियों को राहत प्रदान करेगा।
संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बरौनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों की परेशानी को दूर किया जा सके।
04049 जयनगर-आनंद विहार स्पेशल आगामी 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से 10 बजे चलकर अगले दिन 08.40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 04453 मानसी-नई दिल्ली स्पेशल आगामी दो दिसंबर तक प्रतिदिन मानसी से 01.10 बजे चलकर अगले दिन 03.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल आगामी 10 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा से रात्रि में 08.00 बजे चलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल आगामी 15 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्णिया कोर्ट से संध्या 04.30 बजे चलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
इसी प्रकार, 03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल आगामी 16 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रक्सौल से संध्या 05.45 बजे चलकर अगले दिन 10.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी। 03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल आगामी 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को मधुबनी से दोपहर बाद 03.30 बजे चलकर अगले दिन 05.15 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
05541 दरभंगा-यशवंतपुर स्पेशल आगामी 17 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से दोपहर बाद 03.35 बजे चलकर चौथे दिन 02.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। 06212 दरभंगा-मैसूर स्पेशल आगामी 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को दरभंगा से दोपहर बाद 03.45 बजे चलकर चौथे दिन पहुंचेगी।
06262 मुजफ्फरपुर-बेंगलूरू कैंट स्पेशल आगामी पांच दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से रात्रि 11.45 बजे चलकर चौथे दिन 07.30 बजे बेंगलुरू कैंट पहुंचेगी। 07358 रक्सौल-हुबली स्पेशल आगामी 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से संध्या 04.55 बजे चलकर चौथे दिन 05.25 बजे हुबली पहुंचेगी।
07006 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल आगामी 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से 03.15 बजे चलकर अगले दिन 07.40 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी। 07008 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल आगामी 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से संध्या 03.15 बजे चलकर तीसरे दिन 10.00 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी।
07052 रक्सौल-तिरूपति स्पेशल आगामी दो दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 08.30 बजे चलकर तीसरे दिन 04.40 बजे तिरुपति पहुंचेगी। 06060 बरौनी-मदुरै स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से रात्रि में 11 बजे चलकर चौथे दिन 07.45 बजे मदुरै पहुंचेगी।
06040 बरौनी-चेन्नई स्पेशल आगामी तीन दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को बरौनी से रात्रि में 09.00 बजे चलकर तीसरे दिन संध्या 06.00 बजे चेन्नई पहुंचेगी। 06056 बरौनी-पोत्तनूर (कोयंबटूर) स्पेशल आगामी दो दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से रात्रि में 11.45 बजे चलकर चौथे दिन 03.45 बजे पोत्तनूर पहुंचेगी।
05559 रक्सौल-उधना स्पेशल आगामी 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को रक्सौल से 05.30 बजे चलकर अगले दिन 12.35 बजे उधना पहुंचेगी । 05561 रक्सौल-वटवा (अहमदाबाद) स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 11.20 बजे चलकर अगले दिन रात्रि में 08.00 बजे वटवा पहुंचेगी।
09032 जयनगर-उधना स्पेशल आगामी 29 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से रात्रि 11 बजे चलकर तीसरे दिन दोपहर 02.30 बजे उधना पहुंचेगी। 09068 जयनगर-उधना स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से रात्रि में 11.30 बजे चलकर तीसरे दिन 12.30 बजे उधना पहुंचेगी।
09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल आगामी 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को समस्तीपुर से 04.00 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 02.00 बजे उधना पहुंचेगी। 09034 बरौनी-उधना स्पेशल आगामी 27 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को बरौनी से 06.45 बजे चलकर अगले दिन संध्या 07.00 बजे उधना पहुंचेगी।
09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल आगामी 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से दोपहर 02.40 बजे चलकर तीसरे दिन 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी। 05211 बरौनी-सोगरिया (कोटा) स्पेशल आगामी 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से संध्या 04.10 बजे चलकर अगले दिन 10.00 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी।
05585 सरहसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल आगामी 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सहरसा से संध्या 05.45 बजे चलकर तीसरे दिन 05.30 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी, जबकि 09062 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल आगामी 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को बरौनी से 12.15 बजे चलकर तीसरे दिन 06.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
