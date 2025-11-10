बेगूसराय के सोनमा पैक्स गोदाम निर्माण में भारी अनियमितताएं, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन

संवादसूत्र, गढ़पुरा (बेगूसराय)। सोनमा पैक्स भवन निर्माण में व्याप्त अनियमितता को देखते हुए वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बौएलाल महतो ने इसकी लिखित शिकायत जिला सहकारिता पदाधिकारी से किया था। जिस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने गढ़़पुरा प्रखंड के बीसीओ विनय कुमार और छौड़ाही बीसीओ शैलेन्द्र कुमार शर्मा को संयुक्त रूप से जांच करने को कहा गया था। जिसके आलोक में दोनों बीसीओ ने मिलकर 25 अक्टूबर 2025 को सोनमा के नव निर्मित पैक्स गोदाम तथा अभिलेख की जांच किया है। जिसकी जांच रिपोर्ट जिला को समर्पित किया है। जिसमें दर्शाया गया है कि पैक्स गोदाम निर्माण में विभागीय अनुदेशों की अवहेलना की गई है। बताया गया कि गोदाम के लिए जमीन लीज पर तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद मोजाहिद हुसैन के द्वारा समिति के पक्ष में अपने पुत्र एवं तत्कालीन कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद जिलाउल इस्लाम के नाम से की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह विभागीय अनुदेशकों के विपरीत है। पैक्स के पास अपनी जमीन है और उसमें गोदाम बना हुआ है। शेष जमीन का रकबा गोदाम निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं था। जबकि लीज के बने कागजात पर 500 एमटी गोदाम निर्माण किए जाने का उल्लेख है। जबकि लीज के जमीन पर 1000 एमटी क्षमता का गोदाम निर्माण कराया गया है। यह लीज अनुबंधक के विपरीत है। वही जांच प्रतिवेदन में यह भी दर्शाया गया है कि गोदाम के जमीन की चौहद्दी में दक्षिण में पीसीसी सड़क दिखाया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि गोदाम सड़क से लगभग 150 मीटर लंबा कच्ची परती जमीन है।