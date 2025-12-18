Language
    किराए के मकान से 3.34 किलो स्मैक सहित 20 लाख कैश जब्त, 100 ग्राम सोना और आईफोन भी बरामद; दो गिरफ्तार

    By Kumar Manish Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    3.34 किलो स्मैक सहित 20 लाख कैश जब्त

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बेगूसराय पुलिस ने रतनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 20 गणेश दत्त नगर निवासी सुधा देवी के मकान में किराएदार बनकर स्मैक का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने मकान के तीसरी मंजिल पर बंद किराए के कमरे से 3.34 किलो स्मैक बरामद किया। 

    वहीं वीपी स्कूल के समीप स्मैक डिलेवरी कर रहे दो तस्करों को धर दबोचा है। उक्त जानकारी सदर डीएसपी वन आनंद पांडे ने गुरुवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस वार्ता के क्रम में दी है।

    घर से 20.47 लाख रुपये नकद बरामद 

    डीएसपी ने बताया कि तस्करों की पहचान प्रमिला चौक निवासी कन्हैया सिंह के पुत्र शिवम कुमार व भारद्वाज नगर निवासी स्व. रंधीर कुमार के पुत्र कुमार आर्यन उर्फ कार्तिक के रूप में हुई है। इस दौरान गिरोह का सरगना खगड़िया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मथार निवासी वाल्मिकी यादव के पुत्र रामवृक्ष कुमार फरार हो गया। 

    पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भारद्वाज नगर स्थित आर्यन के घर से 20.47 लाख रुपये नकद बरामद किया है। डीएसपी आनंद पांडे ने बताया कि बुधवार को रतनपुर पुलिस को जिला आसूचना इकाई से उक्त मकान के तीसरी मंजिल स्थित एक कमरे से खगड़िया निवासी रामवृक्ष द्वारा स्मैक का कारोबार संचालित किए जाने व भारी मात्रा में स्मैक लाने संबंधी सूचना मिली थी। 

    ताला तोड़ कर घर की तलाशी 

    सूचना की जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई और इसके बाद सदर डीएसपी के नेतृत्व में रतनपुर, नगर व मुफस्सिल पुलिस टीम ने गणेशदत्त नगर स्थित महिला के मकान में उनके दामाद की उपस्थिति में तलाशी ली। कमरे में ताला बंद होने पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में ताला तोड़ कर तलाशी के क्रम में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। 

    इसी क्रम में जिला आसूचना इकाई को सूचना मिली कि वीपी स्कूल के समीप स्मैक तस्कर गिरोह का सरगना लेन-देन कर रहा है। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने सोनू महाकाल, सचिन, राजा, निलेश, आभास के माध्यम से लंबे समय से स्मैक खरीद बिक्री किए जाने की बात स्वीकार की है।

    गिरफ्तार तस्कर के पास मिला सौ ग्राम सोना और एप्पल का फोन

    डीएसपी आनंद पांडे ने बताया कि वीपी स्कूल के समीप से गिरफ्तार दोनों तस्करों का आपराधिक इतिहास है। शिवम कुमार 12 मार्च 2020 में लोहियानगर गुमटी के समीप गोली मार रवीश उर्फ नीतीश की हत्या में संलिप्त था। 

    वहीं आर्यन 24 अप्रैल 2021 में सुभाष चौक के समीप पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। तलाशी के क्रम में शिवम के गले व कलाई व अंगुली से करीब 100 ग्राम सोने के चेन, बासलेट, अंगूठी जैसे जेवरात व एपल का फोन मिला है। इस संबंध में रतनपुर थाना में एक अज्ञात समेत नौ तस्करों के विरूद्ध प्राथमिकी अंकित की गई है।

    सदर डीएसपी के नेतृत्व में गठित था टीम

    स्मैक तस्करों के विरुद्ध छापेमारी का नेतृत्व सदर डीएसपी वन आनंद पांडे ने किया। वहीं जिला असूचना इकाई के प्रभारी वैद्यनाथ कुमार, सतीश कुमार हिमांशु, नगर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, मुफस्सिल थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार, रतनपुर थानाध्यक्ष राजीव रंजन, रतनपुर थाना के पुअनि प्रभुनाथ शुक्ला व अनुप्रिया, जिला आसूचना इकाई के पुअनि राजीव रंजन, सअनि राजेश कुमार समेत चीता बल शामिल रहे।