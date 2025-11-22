258.75 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कोलकाता से लाकर बेगूसराय में खपाते थे मादक पदार्थ
बेगूसराय पुलिस ने 258.75 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर कोलकाता से स्मैक लाकर बेगूसराय में बेचते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि वे स्मैक की डिलीवरी करने वाले हैं, जिसके बाद वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। शुक्रवार को तड़के जिला आसूचना इकाई की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस ने बाइक सवार दो स्मैक तस्करों को 258. 75 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।
थाना क्षेत्र के हरदिया पेट्रोल पंप के समीप वाहन चेकिंग के क्रम में गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान नयागांव थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी रामविनय सिंह के पुत्र अंकित कुमार व रामपदारथ सिंह के पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। दोनों कोलकाता से लाकर बेगूसराय में मादक पदार्थ खपाते थे।
समीप सतर्कता बरतते हुए वाहन चेकिंग
पुलिस को बेगूसराय से मंझौल की तरफ स्मैक डिलीवरी करने वाले बाइक सवार तस्करों के गुजरने की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए रात्रि गश्ती में निकले पुअनि ललन सिंह ने एसएच-55 के हरदिया पेट्रोल पंप के समीप सतर्कता बरतते हुए वाहन चेकिंग शुरू की।
करीब साढ़े पांच बजे तेज गति से आ रहे दो बाइक सवार युवक वाहन चेकिंग होता देख वापस भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा और विधिवत तलाशी के दौरान मादक पदार्थ बरामद होने पर गिरफ्तार कर पूछताछ की है।
पुलिस पूछताछ में दोनों ने कोलकाता से स्मैक लाने व स्थानीय स्तर पर बेचे जाने की बात स्वीकार करते हुए स्थानीय नेटवर्क की भी जानकारी दी है। पुलिस तस्करों के पास से बरामद मोबाइल के काल डिटेल के आधार पर अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है।
इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी अंकित कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
