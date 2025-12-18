Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झोपड़ी टूटने के सदमे से अंडा दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत, परिवार के लिए सहायता की मांग

    By Ajit Kumar Jha (teghra) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    बिहार के तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक दुखद घटना घटी। एक अंडा दुकानदार की झोपड़ी तोड़े जाने के बाद सदमे से हार्ट अटैक ...और पढ़ें

    Hero Image

    झोपड़ी टूटने के सदमे से दुकानदार की मौत

    संवाद सहयोगी, तेघड़ा (बेगूसराय)। तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में 11 दिसंबर से लगातार चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक हृदयविदारक घटना हुई है। बुधवार को प्रखंड कार्यालय के समीप झोपड़ी में अंडा की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की झोपड़ी को जेसीबी से तोड़ दिया गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झोपड़ी टूटने से आहत दुकानदार सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और बुधवार की देर रात्रि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृत दुकानदार 65 वर्षीय महेंद्र दास है। 

    स्थानीय लोगों ने बताया कि महेंद्र दास अपने घर के सामने फूस की झोपड़ी में अंडा बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।

    हार्ट अटैक से दुकानदार की मौत 

    स्वजनों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार, झोपड़ी टूटने के बाद महेंद्र दास परेशान थे। देर रात्रि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। 

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।