झोपड़ी टूटने के सदमे से अंडा दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत, परिवार के लिए सहायता की मांग

संवाद सहयोगी, तेघड़ा (बेगूसराय)। तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में 11 दिसंबर से लगातार चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक हृदयविदारक घटना हुई है। बुधवार को प्रखंड कार्यालय के समीप झोपड़ी में अंडा की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की झोपड़ी को जेसीबी से तोड़ दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झोपड़ी टूटने से आहत दुकानदार सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और बुधवार की देर रात्रि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृत दुकानदार 65 वर्षीय महेंद्र दास है। स्थानीय लोगों ने बताया कि महेंद्र दास अपने घर के सामने फूस की झोपड़ी में अंडा बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।

हार्ट अटैक से दुकानदार की मौत स्वजनों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार, झोपड़ी टूटने के बाद महेंद्र दास परेशान थे। देर रात्रि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।