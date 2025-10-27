Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SH-55 पर एक घंटे में आधा दर्जन बाइक सवार घायल, 100 मीटर सड़क बेहद खराब 

    By Rajnesh Kumar Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:10 AM (IST)

    बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में एसएच-55 राजमार्ग खतरनाक स्थिति में है। मंझौल के पास सड़क पर गड्ढों के कारण एक घंटे में छह से अधिक बाइक सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है, चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर वे आंदोलन करेंगे। सड़क की जर्जर हालत छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    SH-55 पर एक घंटे में आधा दर्जन बाइक सवार घायल,


    संवाद सूत्र, चेरिया बरियारपुर (बेगूसराय)। अनुमंडल मुख्यालय मंझौल के महर्षि वत्स आश्रम के समीप राज्य राजमार्ग 55 लोगों के लिए खतरे का सबब बन गया है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ सतह के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार की दोपहर एक घंटे के अंदर एक ही जगह छह से अधिक बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आगे और हादसे से बचाव के लिए सड़क पर लाल झंडा लगाकर खतरे का संकेत दे दिया।

    मार्ग पूरी तरह डेंजर जोन बन गया

    सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम कुमार और अभिनव कुमार ने बताया कि पिछले एक महीने से यह मार्ग पूरी तरह डेंजर जोन बन गया है, जहां रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल सड़क को उखाड़कर मरम्मत कराने की मांग की, अन्यथा किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 

    स्थानीय निवासी आशीष कुमार, मंगलम कुमार, गुलशन कुमार आदि ने आरोप लगाया कि सड़क एंबुलेंस केवल औपचारिकता निभा रही है। शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करीब सौ मीटर लंबा हिस्सा सबसे अधिक खराब है, जहां गड्ढे और ऊंचे हिस्से के कारण बाइक कम स्पीड में भी अनियंत्रित हो जाती है। 

    छठ पर्व में बाहर से आए लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इन्हें सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं है, वे सामान्य गति में भी गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र मरम्मत नहीं की गई तो वे लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे।