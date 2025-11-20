गरीब का बेटा, पहली बार में विधायक फिर सीधे मंत्री, बखरी के संजय पासवान ने रच दिया इतिहास

संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। बिहार विधानसभा चुनाव में बखरी (सुरक्षित) सीट से पहली बार चुनाव लड़े लोजपा(आर) के संजय पासवान की जीत और मंत्री बनने तक का सफर काफी रोमांचकारी और क्षेत्र को हर्षित करने वाली है।

बेगूसराय नगर क्षेत्र के पोखरिया निवासी नव निर्वाचित विधायक संजय सम्प्रति लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। 1974 में उनका जन्म एक साधारण एवं गरीब परिवार में हुआ।

2015 में लोजपा से जुड़े

संजय बचपन से ही स्वभाव से शांत, शालीन और मृदुभाषी हैं। चेहरे पर हरदम हंसी उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त नव निर्वाचित विधायक पहली बार 2015 में लोजपा से जुड़े और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लोजपा के जिलाध्यक्ष बने।