Road Accident: बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, भागलपुर के तीन की मौत

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शिवचंद्रपुर ढाला के पास एक लोडेड पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप का आधा हिस्सा ट्रक के अंदर घुस गया और पिकअप चालक समेत तीन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भागलपुर जिले के बीरबन्ना गांव निवासी मो. तनवीर (18), मो. कमाल (45) और मो. नवाब (20) के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार, तीनों बोरिंग गाड़ने का काम करते थे। एक सप्ताह पहले वे काम के सिलसिले में बनारस गए थे। वहां से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाना अध्यक्ष सिंटू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पिकअप के केबिन में फंसे शवों को बाहर निकाला और वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच शुरू की।

थानाध्यक्ष ने बताया कि स्व जनों को सूचित कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।