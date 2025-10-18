Language
    Bihar Election: वकालत छोड़ राजनीति में उतरे पूर्व CM के बेटे, करोड़ाें के हैं मालिक; रखते हैं एनपी बोर राइफल

    By Keshavk Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    चेरिया बरियारपुर से राजद प्रत्याशी सुशील कुमार ने नामांकन किया। पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील वकील हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास लाखों की चल संपत्ति, करोड़ों की अचल संपत्ति, गाड़ियां और सोना है। उन पर कर्ज भी है और उनकी पत्नी भी लाखों की संपत्ति की मालकिन हैं। सुशील कुमार पर एक मुकदमा भी दर्ज है।

    Hero Image

    राजद प्रत्याशी सुशील कुमार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मंझौल (बेगूसराय)। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी खगड़िया निवासी सुशील कुमार ने नामांकन कराया है। वे पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं।

    उनके द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार, शैक्षिक योग्यता वर्ष 2008 में मगध विश्वविद्यालय से एलएलबी किए हैं। ये पेशे से वकील हैं। चल संपत्ति 54 लाख 33 हजार 699 रुपये जबकि अचल संपत्ति जो विरासत से मिली है, 14 करोड़ 50 लाख रुपये दर्शाया है।

    इनके हाथ में कैश सात हजार रुपये, पंजाब नेशनल बैंक में छह लाख 49 हजार 407 रुपये, एक्सिस बैंक में 35 हजार रुपये, इंडियन बैंक में दो लाख 81 हजार 598 रुपये है।

    वहीं, विभिन्न बचत स्कीम के साथ बांड आदि में कुल छह लाख 57 हजार 694 रुपये का निवेश है। इसके अतिरिक्त 50 ग्राम सोना के साथ 25 लाख की स्कॉर्पियो गाड़ी तथा 4 लाख 50 हजार रुपये की मारुति वैगनार के साथ-साथ एनपी बोर राइफल के मालिक है।

    इनके पास कृषि योग्य कुल 13.63 हेक्टेयर भूमि है। इसकी अनुमानित कीमत छह करोड़ है। वहीं, 23 लाख आठ हजार 683 स्क्वायर फीट में कामर्शियल बिल्डिंग है। सुशील कुमार पर 16 लाख 55 हजार 371 रुपये का लोन भी है।

    वहीं, उनकी पत्नी के पास हाथ में कैश 50 हजार रुपये है। बैंक ऑफ इंडिया में 25 हजार 355 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक में दो लाख 15 हजार 245 जबकि बैंक फ इंडिया में फिक्स डिपाजिट के रूप में आठ लाख 94 हजार 832 रुपये है। पत्नी डेढ़ सौ ग्राम सोना, पांच सौ ग्राम चांदी की भी मालकिन हैं। सुशील कुमार पर गोगरी थाना में एक मुकदमा दर्ज है।