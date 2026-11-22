जागरण संवाददाता, बेगूसराय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली जिले से नीतीश सेतु का उद्घाटन करने के बाद आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान बेगूसराय को 401.07 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी।

उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, ऊर्जा, नगर विकास, परिवहन एवं आवास से जुड़ी योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जिले के 1,102 लाभुकों को उनके नवनिर्मित पक्के मकानों की सांकेतिक चाबी भी सौंपी गई।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कंकौल स्थित प्रेक्षा गृह में किया गया। यहां डीएम रिची पांडेय, एसपी मनीष, विधान पार्षद सुरेश राय, विधायक रजनीश कुमार, महापौर पिंकी देवी, उप महापौर अनिता राय, विभिन्न नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाभुक मौजूद थे।

375.87 करोड़ से बनेगा सीवरेज नेटवर्क शहर के लिए 375.87 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से बनने वाली सीवरेज नेटवर्क परियोजना का शिलान्यास किया गया। नगर एवं आवास विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से शहर में सीवरेज व्यवस्था विकसित होने और शहरी स्वच्छता को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

वहीं, पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत परिवहन विभाग की ओर से साहेबपुरकमाल प्रखंड में चार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना का भी शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल सुविधाओं का उद्घाटन स्वास्थ्य क्षेत्र में साहेबपुरकमाल प्रखंड में 1.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बछवाड़ा एवं बरौनी प्रखंड में 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट का उद्घाटन किया गया।

इसके अलावा 7.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित खेल भवन सह व्यायामशाला भी जनता को समर्पित किया गया। शिक्षा क्षेत्र में मटिहानी प्रखंड के सिहमा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का 1.95 करोड़ रुपये की लागत से उद्घाटन हुआ।