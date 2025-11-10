Digital Crime: बेगूसराय में ऑनलाइन सामान मंगाने के नाम पर ठगी, खाते से उड़ाये 56 हजार रुपये

संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। इंटरनेट मीडिया के द्वारा आनलाइन खरीदारी बखरी नगर के वार्ड 15 निवासी जाकिर हुसैन को महंगी पड़ गई। साइबर ठगों ने उनके खाते से 56 हजार रुपये उड़ा लिए। पीड़ित ने मामले की आनलाइन शिकायत साइबर थाना बेगूसराय में की है।

पीड़ित जाकिर ने बताया कि उनके बच्चों ने इंटरनेट मीडिया पर एक विज्ञापन देखकर 10 दिन पूर्व सूट का आर्डर किया था। एक सप्ताह तक सामान नहीं पहुंचने पर बच्चों द्वारा संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया गया। तब फोन नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को वे घर पर नहीं थे।

इसी बीच 9306127532 नंबर से उस व्यक्ति का फोन आया। उसने अपने को सूरत से जारा कंपनी के शब्बीर के रूप में पहचान बताई। उधर से कहा गया कि आपका आर्डर रद कर दिया गया है। पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद ठगों ने एक लिंक भेजा, जिसे बच्चों ने अनजाने में क्लिक कर दिया।

फिर उधर से खाता नंबर मांगा गया। उसके मिलने पर ठगों ने उक्त खाता पर एक रुपये भेजकर बच्चों से कंफर्म करवाया और एक बटन को दबाने को कहा गया। उक्त बटन के दबाते ही खाते से पैसा गायब हो गया। तब ठगों ने बच्चों को कहा कि तुम लोग गलत बटन दबा दिए हो।

इसलिए पैसा जाने के बजाय मेरे खाते में आ गया है, इसे वापस कर रहा हूं। कुछ देर के बाद उधर से कहा गया कि मेरा खाता दूसरे टाइप का है। चूंकि आपके खाते में राशि नहीं है, इसलिए इधर से राशि ट्रांसफर नहीं हो रही है। अतः दूसरा कोई खाता हो तो भेजें। तब बच्चों ने दूसरा खाता भी दे दिया।

उधर से उक्त खाता में राशि भेजने के नाम पर वही प्रक्रिया करवाई गई। इससे उस खाते से भी राशि निकाल ली गई। इस तरह ठगों ने उनके दो अलग-अलग बैंक खातों से कुल 56 हजार उड़ा लिए। इनमें पंजाब नेशनल बैंक से 33 और बैंक आफ इंडिया से 23 हजार रुपये हैं।