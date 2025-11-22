संवाद सहयोगी,तेघड़ा(बेगूसराय)। तेघड़ा की धनकौल पंचायत के सरपंच मीना देवी के पुत्र अवनीश की हत्या में शामिल मुख्य आरोपित कुख्यात शिवदत्त राय पुलिस एनकाउंटर में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुआ है।

बताते चलें दो सितंबर 2022 को बदमाशों ने सरपंच के घर से ट्रैक्टर लूट के दौरान उनके छोटे पुत्र अवनीश की हत्या कर दी और बड़े पुत्र रजनीश कुमार को गोली मार कर घायल कर दिया था।

सरपंच पति राम सुबोध राय के साथ भी मारपीट की गई थी। इस घटना के साल भर बाद सरपंच के घर पर इन अपराधियों ने गोलीबारी भी की थी जिसमें सरपंच पति बाल बाल बच गए थे।

सरपंच पति ने बताया पुत्र अवनीश की हत्या और गोलीबारी की घटना में शामिल सभी अपराधी अभी जेल में हैं, केवल शिवदत्त राय फरार चल रहा था।

अन्य आरोपित कुख्यात अपराधी शिवलोचन राय उर्फ लूसी राय को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। घटना के 10 दिन बाद ही राम पासवान ने थाना में आत्मसमर्पण कर दिया था।



दो दशक से कुख्यात से है विवाद

तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव में धनकौल पंचायत की सरपंच मीना देवी के पति सुबोध राय का गांव के एक अपराधी से बीते दो दशक से विवाद चल रहा है।

आठ फरवरी 2001 को सुबोध राय के मंझले भाई राम आधार राय की हत्या धनकौल स्थित एक दवा दुकान पर गोली मारकर कर दी गई थी।

2002 में उनके बड़े भाई जनार्दन राय और चचेरे भाई सुधीर राय की भी हत्या अपराधियों ने कर दी। दो जून 2022 में बदमाशों ने राम सुबोध राय के मंझले भाई स्व. रामाधार राय के पुत्र अजय राय की ट्रैक्टर चोरी कर ली।