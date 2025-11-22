Language
    सरपंच के बेटे की हत्‍या में आरोप‍ित है कुख्‍यात शिवदत्त राय, बेगूसराय पुल‍िस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा

    By Ajit Kumar Jha (teghra) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    बेगूसराय पुलिस ने सरपंच के बेटे की हत्या के आरोपी कुख्यात शिवदत्त राय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राय को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया और उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह गिरफ्तारी बेगूसराय में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते एसपी और गिरफ्तार अपराधी। जागरण

    संवाद सहयोगी,तेघड़ा(बेगूसराय)। तेघड़ा की धनकौल पंचायत के सरपंच मीना देवी के पुत्र अवनीश की हत्या में शामिल मुख्य आरोपित कुख्यात शिवदत्त राय पुलिस एनकाउंटर में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुआ है।

    बताते चलें दो सितंबर 2022 को बदमाशों ने सरपंच के घर से ट्रैक्टर लूट के दौरान उनके छोटे पुत्र अवनीश की हत्या कर दी और बड़े पुत्र रजनीश कुमार को गोली मार कर घायल कर दिया था।

    सरपंच पति राम सुबोध राय के साथ भी मारपीट की गई थी। इस घटना के साल भर बाद सरपंच के घर पर इन अपराधियों ने गोलीबारी भी की थी जिसमें सरपंच पति बाल बाल बच गए थे।

    सरपंच पति ने बताया पुत्र अवनीश की हत्या और गोलीबारी की घटना में शामिल सभी अपराधी अभी जेल में हैं, केवल शिवदत्त राय फरार चल रहा था।

    अन्य आरोपित कुख्यात अपराधी शिवलोचन राय उर्फ लूसी राय को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था।  घटना के 10 दिन बाद ही राम पासवान ने थाना में आत्मसमर्पण कर दिया था। 


    दो दशक से कुख्यात से है विवाद

    तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव में धनकौल पंचायत की सरपंच मीना देवी के पति सुबोध राय का गांव के एक अपराधी से बीते दो दशक से विवाद चल रहा है।

    आठ फरवरी 2001 को सुबोध राय के मंझले भाई राम आधार राय की हत्या धनकौल स्थित एक दवा दुकान पर गोली मारकर कर दी गई थी।

    2002 में उनके बड़े भाई जनार्दन राय और चचेरे भाई सुधीर राय की भी हत्या अपराधियों ने कर दी। दो जून 2022 में बदमाशों ने राम सुबोध राय के मंझले भाई स्व. रामाधार राय के पुत्र अजय राय की ट्रैक्टर चोरी कर ली।

    इस संबंध में तेघड़ा थाना में आवेदन दिया गया था। उसके बाद दो सितंबर 2022 को बदमाशों ने सरपंच के घर से ट्रैक्टर लूट के दौरान उनके छोटे पुत्र अवनीश की हत्या कर दी। 

    इस घटना के ठीक एक साल बाद पुनः सरपंच के घर पर गोलीबारी की घटना इन अपराधियों के द्वारा की गई थी जिसमें सरपंच पति बाल बाल बच गए थे। 

    गौरतलब है क‍ि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालीग्रामी में शुक्रवार की रात पटना एसटीएफ आर्म्स सेल और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में शिवदत्‍त घायल हो गया था। 

    उसकी निशानदेही पर गांव निवासी अमित कुमार गुप्ता के घर में संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 3.70 लाख रुपये नकद सहित भारी मात्रा में हथियार, अर्द्धनिर्मित हथियार, कारतूस और हथियार निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए।  