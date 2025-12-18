Language
    नीतीश कुमार का जबरा फैन, बेगूसराय से पटना तक कर रहा दंड बैठक; वजह जान चौंक जाएंगे आप!

    By Sanjeev Aarya Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    बेगूसराय में नीतीश कुमार का एक जबरा फैन दंड बैठक करते हुए पटना तक की यात्रा कर रहा है। यह अनोखा प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और चर्चा का ...और पढ़ें

    बेगूसराय से पटना तक दंड बैठक

    संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। बिहार में एनडीए सरकार के गठन और नीतीश कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर गांव निवासी मुकेश कुमार की आस्था और संकल्प पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

    उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए बहादुरपुर से बखरी होते हुए पटना स्थित महावीर मंदिर तक दंड-बैठक करते हुए कठिन पदयात्रा शुरू की है।

    पटना के महावीर मंदिर में लिया संकल्प

    मुकेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना के महावीर मंदिर में यह संकल्प लिया था कि यदि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वे अपने गांव से पटना तक दंड यात्रा करेंगे। 

    सरकार गठन के बाद उन्होंने बिना विलंब किए 16 दिसंबर से अपनी इस आस्था-प्रेरित यात्रा की शुरुआत कर दी। यात्रा के क्रम में 17 दिसंबर को वे पंचायत समिति सदस्य विजय सिंह के साथ बखरी प्रखंड के हेमनपुर गांव तक पहुंच चुके हैं।