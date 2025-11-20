Bihar News: रेलवे मध्य विद्यालय की फर्श धंसी, नौ छात्र-छात्राएं घायल

संवाद सूत्र, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)। साहेबपुर कमाल स्थित रेलवे मध्य विद्यालय में बुधवार को लगभग 11 बजे अचानक कक्षा का फर्श धंस जाने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, वर्ग सात की पीछे वाली पंक्ति में कोने में बेंच पर बैठे छात्र-छात्राएं अचानक फर्श धंसते ही नीचे जा गिरे। फर्श टूटने के साथ बेंच भी उन पर गिर पड़ा, इससे कक्षा में चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में कुल नौ छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं, सभी साहेबपुर कमाल निवासी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल छात्रों में आरती कुमारी (12) पिता हरेराम यादव को सांस लेने में दिक्कत के कारण एवं संध्या कुमारी (12) पिता रौशन यादव को सिर में चोट लगने से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, बेगूसराय रेफर कर दिया गया है।

इसके अलावा परी कुमारी (12) पिता संजय कुमार निराला, आरती कुमारी (12) पिता बिको चौधरी (नया टोला), शबनम कुमारी (12) पिता मुकेश चौधरी, जूली कुमारी (12) पिता मुकेश यादव, भवेश कुमार (13) पिता धनुष कुमार, संपत कुमारी (13) पिता प्रमोद यादव तथा शिवानी कुमारी (12) पिता संतोष साह शामिल हैं।