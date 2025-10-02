मेले में करंट से मां-बेटे की दर्दनाक मौत, उत्साह बदला मातम में

बेगूसराय के बखरी में महानवमी की शाम को करंट लगने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना डरहा गांव में हुई जहां एक ई-रिक्शा में उतरे करंट के कारण यह हादसा हुआ। मृतकों में पवित्री देवी और उनका बेटा आर्यन कुमार शामिल हैं। विधायक और मुखिया ने शोक व्यक्त किया है और मुआवजे की मांग की है।

संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। बखरी के डरहा गांव में महानवमी की शाम नवरात्र मेले का उत्साह मातम में बदल गया। जब करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। मृतकों में गांव के नंदलाल राय की 37 वर्षीय पत्नी पवित्री देवी तथा उसका पुत्र 15 वर्षीय आर्यन कुमार हैं।

प्राप्त समाचार के अनुसार शाम करीब पांच बजे आर्यन सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा में सटा और वह करंट की चपेट में आ गया। उसे बचाने गई मां भी करंट की चपेट में आ गई। जिससे दोनो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मां बेटे की दर्दनाक मौत घटना का कारण बिजली पोल के बगल में खरी ई -रिक्शा के ऊपर विद्युत प्रवाहित तार का गिरा होना बताया जा रहा है। जिससे दोनो मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सूर्यकांत पासवान, पंचायत के मुखिया योगेंद्र राय घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढ़ांढ़स बंधाया तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा की मांग की है।