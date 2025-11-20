Language
    तेघड़ा दियारा एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड नीरज सिंह घायल, 4 अपराधी गिरफ्तार

    By Ajit Kumar Jha (teghra) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:54 PM (IST)

    तेघड़ा में पुलिस मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड अपराधी नीरज सिंह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र में अपराधी हथियारों के साथ जमा हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नीरज सिंह के पैर में गोली लगी। चार अन्य अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। एफएसएल टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है।

    मोस्ट वांटेड नीरज सिंह घायल

    संवाद सहयोगी, तेघड़ा(बेगूसराय)। तेघड़ा थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में पुलिस एनकाउंटर में दियारा क्षेत्र का मोस्ट वांटेड अपराधी नीरज सिंह गिरफ्तार हुआ उसे एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है। उसे इलाज हेतु प्रशासन के द्वारा अस्पताल भेजा गया। 

    जिला पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया बुधवार की रात्रि तेघड़ा थाना क्षेत्र के दियारा में बड़े संख्या में अपराधी हथियार के साथ जुटे हुए हैं इसकी सूचना मिलते ही एसटीएफ पुलिस बल के साथ तीन चार थाना की पुलिस दियारा क्षेत्र में पहुंचे। 

    पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू

    पुलिस को देखते ही अपराधी के द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई । उसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी जवाबी गोलीबारी की गई जिसमें दियारा क्षेत्र का मोस्ट वांटेड अपराधी नीरज सिंह को पैर में गोली लगी वह घायल होकर वहीं पर गिर गया। 

    पुलिस अधीक्षक ने बताया अभी चार अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अपराधियों के साथ आर्म्स भी बरामद हुई है। घायल मोस्ट वांटेड अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 

    वहीं घटना की सूचना एफएसएल टीम को दी गई। एफएसएल की टीम सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। उन्होंने बताया अभी पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी चल रही है।

     