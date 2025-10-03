मेला देखकर लौट रही नाबालिग के साथ पहले किया रेप फिर कर दी हत्या, पोखर में मिला शव

बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में दुर्गा पूजा मेला से लौट रही एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शव को एक तालाब में फेंक दिया। सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस के देरी से पहुंचने पर प्रदर्शन किया और फोरेंसिक टीम को बुलाने की मांग की। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है।

संवाद सूत्र,चेरिया बरियारपुर (बेगूसराय)। गुरुवार की रात्रि में दूर्गा पूजा मेला देखकर घर लौटती एक 13 वर्षीया किशोरी बदमाशों के बदनियती की शिकार बनी। किशोरी के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को समीप के पोखर में फेंक दिया।

दिन खुलते ही पोखर में निर्वस्त्र किशोरी का शव देखते ही क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई। उक्त घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। शव निकालने से रोक कर प्रदर्शन जानकारी के अनुसार किशोरी के पिता एक दिव्यांग ई-रिक्शा चला कर परिवार का भरण पोषण करता हैं। इधर ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस के बिलंव से पहुंचने के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता गया।