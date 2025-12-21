बखरी में बनेगी फूड प्रोसेसिंग इकाई, मंत्री संजय कुमार बोले- भ्रष्ट अफसर अब बचेंगे नहीं, जाएंगे जेल

उक्त बातें रविवार को स्व. जटाशंकर ठाकुर स्मृति सेवा संस्थान द्वारा सोनमा दुर्गा स्थान परिसर स्थित तरुण नाट्य कला परिषद रंगमंच पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बखरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहीं।

संंवाद सूत्र, गढ़पुरा (बेगूसराय)। भ्रष्ट पदाधिकारी अब बच नहीं पाएगा, वे जेल जाएंगे। सरकार इसके प्रति शख्त है इसके लिए पुख्ता सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनता मालिक होते हैं और अफसर उनके नौकर होते हैं। मंत्री ने लोगों को बिचौलिए से बचकर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार बखरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अकेले आशीर्वाद मांगने जनता मालिक से आया था। लेकिन यहां के मतदाताओं से भरपूर आशीर्वाद और सम्मान मिला।

उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप काम करुंगा और विधानसभा क्षेत्र की जो भी मांग और समस्या है, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा।

उन्होंने कहा कि जल्द ही बखरी में फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना होगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मंत्री एवं अतिथियों को बुके, माला और चादर से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता स्व. जटाशंकर ठाकुर स्मृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर एवं सचिव पंकज कुमार ठाकुर ने की।

मंच संचालन भाजपा जिला महामंत्री हरेराम पाल ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राम विनोद पासवान, लोजपा-आर के जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान, लोजपा-आर के प्रखंड अध्यक्ष मंटुन झा, बखरी के जिला परिषद सदस्य घनश्याम राय, गढ़पुरा की जिला परिषद सदस्य किरण कुमारी, गढ़पुरा प्रखंड के बीस सूत्री अध्यक्ष कमल किशोर झा, बीस सूत्री उपाध्यक्ष सुनील चौधरी आदि ने संबोधित किया।