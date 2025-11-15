Language
    Cheria Bariarpur Vidhan Sabha: पिछले चुनाव से 21 प्रतिशत अधिक वोट लाकर जदयू ने मारी बाजी, अभिषेक आनंद ने लहराया जीत का परचम

    By Balwant Chaudhary Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:19 PM (IST)

    चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू ने 2025 के चुनाव में 21% अधिक वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की। जदयू प्रत्याशी अभिषेक आनंद को 75081 वोट मिले, जो पिछले चुनावों से काफी ज्यादा हैं। राजद के सुशील कुमार को 70962 वोट मिले। डाक मतपत्रों में राजद को ज्यादा वोट मिले, लेकिन कुल मिलाकर जदयू ने बाजी मारी।

    चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव से 21 प्रतिशत अधिक वोट लाकर जदयू ने मारी बाजी

    संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा 2020 के चुनाव से जदयू ने लगभग 21 प्रतिशत ज्यादा मत प्राप्त कर जीत हासिल की है। वोट दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गया।

    वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी कुमारी मंजू वर्मा को 27780 यानी 18.03 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं राजद के राजवंशी महतो को 68635 यानी 45.02 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ था। अंतर 26.09 प्रतिशत वोट का रहा था।

    वहीं 2025 विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी अभिषेक आनंद को 75081 यानी 39.24 प्रतिशत वोट तो राजद प्रत्याशी सुशील कुमार को 70962 यानी 37.09 प्रतिशत वोट मिले। अंतर 1.85 प्रतिशत का रहा।

    जदयू का वोट 21 प्रतिशत के लगभग ज्यादा रहा। वहीं 2020 विधानसभा के मुकाबले इस बार जदयू उम्मीदवार को 47337 ज्यादा मत प्राप्त हुए। वहीं राजद उम्मीदवार को तो 2020 के मुकाबले 2327 मत ज्यादा प्राप्त हुए। परंतु वह चुनाव जीत नहीं सके।

    मालूम हो कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 69795 यानी 50.37 प्रतिशत वोट मिले थे। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने जीत हासिल की थी। जदयू के मंजू वर्मा को 32807 मत यानी 28.73 प्रतिशत एवं लोजपा के अनिल चौधरी को 31746 यानी 27.08 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे।

    इस प्रकार से देखें तो जदयू को वर्ष 2010 में 32807, 2015 में 69795, 2020 में 27738 एवं 2025 में 75081 वोट प्राप्त हुए, जो विगत चारों विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा वोट है।

    डाक मतपत्र में राजद आगे

    डाक मतपत्र की गिनती का भी आंकड़ा चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसके अनुसार चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के सुशील कुमार को सर्वाधिक 280, जदयू के अभिषेक आनंद को 183, जन सुराज के डॉ. मृत्युंजय कुमार को 121, निर्दलीय रामसखा महतो को 57, नोटा को तीन, राकेश कुमार को एक, राजकुमार को दो, राम आशीष शर्मा को एक, रामस्वार्थ को दो डाक मतपत्र द्वारा वोट मिले। वहीं एक उम्मीदवार विजय तांती को एक भी डाक मतपत्र द्वारा वोट नहीं मिल सका।