जागरण संवाददाता, बेगूसराय। रसोई गैस की उपलब्धता और नए कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी कम करने के उद्देश्य से इंडियन ऑयल ने 10 किलो क्षमता वाला नया एलपीजी सिलेंडर ‘एक्स्ट्रालाइट नाउ’ पेश किया है।

इस सिलेंडर के साथ नया गैस कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को 4951 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, दोबारा गैस भरवाने के लिए 1765 रुपये देने होंगे। इसकी जानकारी बेगूसराय में पदस्थापित इंडियन आयल के डिविजनल हेड सर्वज्ञा श्रीवास्तव ने दी।

उन्होंने बताया कि यह विकल्प खासकर उन लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, जिन्हें तत्काल गैस कनेक्शन की जरूरत है और जो सामान्य प्रक्रिया या निर्धारित बुकिंग अवधि के इंतजार से बचना चाहते हैं।

इस कनेक्शन के लिए पते के प्रमाण की अनिवार्यता नहीं बताई गई है। साथ ही, गैस रिफिल के लिए 45 दिनों की बाध्यता से भी राहत मिलेगी।

छोटे परिवारों को मिलेगी सुविधा

यह सुविधा किरायेदारों या नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने वाले छोटे परिवारों के लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा पढ़ाई के लिए शहरों में रहने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी

इसकी खासियत यह है कि उपभोक्ता किसी भी अधिकृत इंडेन वितरक या अन्य सार्वजनिक तेल कंपनी की एजेंसी से गैस रिफिल करा सकेंगे।

इससे दूसरे शहर या इलाके में रहने पर भी गैस की उपलब्धता आसान होगी और किसी एक वितरक पर निर्भरता कम होगी।

नए कनेक्शन पर सीमित अवधि के लिए छूट भी दी जा रही है। इच्छुक उपभोक्ता नजदीकी इंडेन वितरक से संपर्क कर सकते हैं।

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