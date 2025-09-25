बेगूसराय में साली के बर्थडे में आना पड़ा महंगा, पेड़ से बांधकर की गई जीजा की पिटाई

बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और बाइक खरीदने की ज़िद एक पति को भारी पड़ी। ससुराल वालों ने उसे योजनाबद्ध तरीके से पीटा। पीड़ित पति ने बताया कि उसे जबरदस्ती ससुराल ले जाकर बंधक बनाया गया और पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवादसूत्र, चेरिया बरियारपुर (बेगूसराय)। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और मोटरसाइकिल खरीदने की ज़िद पति पर उस वक्त भारी पड़ गई। जब ससुराल पक्ष के लोगों ने उक्त पति को योजनाबद्ध तरीके से पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार उक्त मामला थाना क्षेत्र के सकरबासा एवं खांजहांपुर के भितयाराही टोला से जुड़ा बताया जा रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त मामले में पीड़ित पति के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित सकरबासा पंचायत के वार्ड नंबर 01 निवासी रामकरण महतो के पुत्र अमरजीत महतो ने बताया है कि मैं संध्या 04 बजे गांव के पंचायत भवन पर बैठा था।

खांजहांपुर पंचायत के भितयाराही निवासी हमारे ससुर के साथ उद्येश महतो, दिनेश महतो, रूपेश महतो आदि आए। तथा जरूरी काम बताकर ससुराल चलने को कहा, इंकार करने पर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर मारते-पीटते ससुराल भितयाराही लाया। ससुराल लाने के बाद रात में उल्टा हाथ-पैर बांध कर जबरदस्त ढंग से पिटाई कर दी। तथा उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मिडिया पर वायरल कर दिया।

जानकारी मिलने पर सुबह में पिताजी पुलिस के साथ खांजहांपुर पहुंचे। तथा ससुराल वालों से मुक्त कराकर थाना लाया गया। तथा मार-पीट से जख्मी पति का इलाज कराया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया पीड़ित के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस गहन छानबीन में जुट गई है।

वहीं इस मामले में ससुराल पक्ष वालों का कहना है कि इंदिरा आवास के लिए पत्नी भुल्ली देवी के नाम पर राशि मिला है। जिससे उसका पति अमरजीत महतो बाइक खरीदना चाहता है। पत्नी के द्वारा बाइक खरीदने से साफ मना कर दिए जाने पर जबरदस्त पिटाई कर दी गई। तथा इतना पर ही नहीं छोड़ा, बल्कि शराब पीकर आया। तथा फूंस के अपने ही घर में आग लगाकर सभी कपड़ा एवं अन्य सामानों को भी जला डाला। तथा पत्नी की भी पिटाई करते रहा। तभी मार-पीट से जख्मी पत्नी उसके चंगुल से निकल कर किसी तरह भाग निकली।