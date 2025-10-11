विदेश में वीडियो कॉल के जरिए उम्मीदवार चुन रहे राहुल गांधी... गिरीराज सिंह ने कसा तंज

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को लल बबुआ कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में रहकर वीडियो कॉल के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। जो उनकी राजनीति की गैर गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के बेटे हैं। आजकल एक शब्द चलता है नेपो किड। लेकिन मैं उन्हें नेपो ब्वाय कहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि वे विदेश रहकर उम्मीदवार तय करेंगे तो जनता भी उन्हें वर्चुअली मिलेगी।

गिरीराज सिंह ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को नीचा दिखाना है और देश के अंदर झूठ फैलाना है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा हास्यास्पद है।