संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। धान-गेहूं की परंपरागत खेती के बीच अब रेशम उत्पादन ग्रामीण किसानों के लिए कमाई का नया विकल्प बनकर उभर रहा है। छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र के नारायणपीपड़ में पहली बार शुरू किए गए एरी रेशम कीट पालन ने इस दिशा में उम्मीद जगाई है।

क्षेत्र के प्रगतिशील किसान संजीव कुमार ने करीब 60 हजार एरी रेशम कोकून (कोसा) का उत्पादन कर इस नई पहल की सफलता को साबित किया है। उनकी इस उपलब्धि से उत्साहित केंद्रीय रेशम बोर्ड ने शनिवार को नारायणपीपड़ में कृषक क्षेत्र दिवस का आयोजन कर अन्य किसानों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।