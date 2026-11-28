संवाद सूत्र, लखीमपुर। किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए उद्यान विभाग 30 नवंबर से दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 50 किसानों को उन्नत खेती की तकनीक सिखाई जाएगी। किसानों को नवीन तकनीकों के साथ औद्यानिक फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों की पहचान और उनसे बचाव के उपाय भी बताए जाएंगे।

जिला उद्यान अधिकारी मृत्युंजय सिंह के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 नवंबर से एक दिसंबर तक कृषि विज्ञान केंद्र, मंझराफार्म के सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसमें 25-25 किसानों के दो समूह बनाए गए हैं। दोनों दिन अलग-अलग समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से पांच विषय वस्तु विशेषज्ञों को नामित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रशिक्षण में नवीन फल उद्यान की स्थापना, मसाला एवं शाकभाजी क्षेत्र विस्तार, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती और औषधीय फसलों की खेती जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बागवानी में मशीनीकरण के उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी।