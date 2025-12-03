Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Begusarai News: 50 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों पर गिरेगी गाज, सिर्फ 15 दिनों का दिया समय

    By Rajesh Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    बेगूसराय के मटिहानी विद्युत सेक्शन में बिजली बिल के बकायेदारों पर विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। 50 हजार से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची तै ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। मटिहानी विद्युत सेक्शन में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर गाज गिरना तय है। विद्युत प्रमंडल के आला अधिकारियों के निर्देश पर मटिहानी सेक्शन अंतर्गत ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर सूची तैयार की गई है, जिनके पास 50 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल का बकाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रथम चरण में दो सौ से अधिक उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है और सभी को तत्काल बिल जमा करने की सख्त हिदायत दी गई है।

    कनीय विद्युत अभियंता मो. आसिफ हुसैन ने बताया कि विभाग को निर्देश दिया गया है कि जिन उपभोक्ताओं पर दो माह से अधिक और दो हजार रुपये से अधिक का बकाया है, उनकी बिजली काट दी जाए। इस क्रम में पहले उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिन पर 50 हजार से अधिक बकाया है।

    इन उपभोक्ताओं पर सबसे बड़ा बकाया:

    मटिहानी सेक्शन के जिन उपभोक्ताओं पर 50 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया है, उनके नाम भी विभाग ने सार्वजनिक किए हैं।

    इनमें मुख्य रूप से परमानंद महतो, रामसागर शर्मा, पिंकी देवी पति शिव शंकर पंडित, रामसेवक दास, लड्डू राम, महेंद्र शर्मा, कामेश्वर पासवान, सीताराम साह, गंगो तांती, माला देवी, विष्णुपुर चतुर्भुज के रुपेश कुमार, मोहन महतो, चाक के रामानंद राय, रंजू देवी, चाक पुनर्वास की नीलम देवी पति स्व. रामानुज महतो, चक्की टोला के हरेराम महतो व नूतन देवी, डुमरी बादो टोला के चंदन कुमार, गोरगामा के महादेव दास आदि शामिल हैं।

    अभियंता ने बताया कि यह सिर्फ पहला चरण है। आगे कम राशि वाले बकाएदारों की भी सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक मोहल्ला व गांव में टीम भेजी गई है। पहले बिजली काटी जाएगी और यदि उसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं होती है तो संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

    15 दिनों की दी गई समय सीमा:

    विद्युत विच्छेद के बाद उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इस बीच राशि जमा नहीं करने पर विभाग कानूनी कार्रवाई के तहत सर्टिफिकेट केस भी दायर करेगा। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि बिजली चाहिए तो बिल जमा करना होगा।