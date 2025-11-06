बेगुसराय के इन किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद, बिहार सरकार ने किया एलान

जागरण संवाददाता, छौड़ाही (बेगूसराय)। चक्रवात मोंटा के बाद हुई बारिश ने छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र में पके धान की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। दैनिक जागरण ने किसानों की दुर्दशा को लगातार रिपोर्ट किया। पांच नवंबर के अंक में भी उनकी दुर्दशा को उजागर करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट प्रमुखता से प्रकाशित हुई।

इसका तत्काल असर हुआ और प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चर्चा शुरू हो गई। उसी रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक वरीय अधिकारी ने क्षति रिपोर्ट मांगी। इसके बाद जिले भर के अनुमंडल कृषि सलाहकारों और समन्वयकों ने फसल क्षति की रिपोर्ट जिले को सौंपी। इसमें स्पष्ट हुआ कि अकेले छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र में 161 हेक्टेयर में 33 फीसदी से अधिक फसल बर्बाद हुई है।

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मंझौल रश्मि वर्मा ने मंगलवार को छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में फसल क्षति का आकलन किया। प्रभावित किसान अनीश कुमार, रवि सिंह, लोली दास, दिवाकर चौधरी और मणि भूषण सिंह ने अधिकारी के अपने खेतों का दौरा करने पर खुशी जताई। 160.76 हेक्टेयर में लगी धान की फसल को नुकसान : कृषि निदेशक बिहार पटना के निर्देश पर डीएओ ने बीएओ व संबंधित पंचायत स्तरीय कर्मियों से बारिश से हुई फसल क्षति का प्रारंभिक आकलन कराया।

इसमें छौड़ाही प्रखंड की सभी 10 पंचायतों में धान की फसल को नुकसान की सूचना मिली। इसमें कुल 160.76 हेक्टेयर में 33 प्रतिशत से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा है। छौड़ाही प्रखंड में 2443.15 हेक्टेयर में खरीफ फसलें आच्छादित थीं। इसमें 1046 हेक्टेयर में धान की रोपनी हुई थी और उसमें 160.76 हेक्टेयर में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, अजनी पंचायत में 12.50 हेक्टेयर, अमारी में 20.40 हेक्टेयर, एकम्बा में 16.52 हेक्टेयर, मालपुर में 16.27 हेक्टेयर, नारायणपीपर में 27.45 हेक्टेयर, परोरा में 9.58 हेक्टेयर, सहुरी में 13.16 हेक्टेयर, सावंत में 19.92 हेक्टेयर, शाहपुर में 13.21 हेक्टेयर और सिहमा पंचायत में 11.75 हेक्टेयर भूमि पर लगी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है।