बेगूसराय के तेघड़ा में नामांकन के दौरान बवाल; कांग्रेस-बीजेपी समर्थकों में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

संवादसूत्र,तेघड़ा (बेगूसराय)। विधानसभा क्षेत्र तेघड़ा में नामांकन प्रक्रिया के दौरान बुधवार को भारी बवाल देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी गरीब दास और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हालात बेकाबू हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों दलों के समर्थकों के बीच पहले नारेबाजी हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और झड़प में बदल गई। चुनाव कार्यालय के पास भारी भीड़ जुट जाने के कारण अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए लाठियां भांजीं और भीड़ को तितर-बितर किया।