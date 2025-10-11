Begusarai News: बीहट में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल, जगह-जगह कूड़े-करकट का अंबार

मनोज कुमार, बरौनी (बेगूसराय)। नगर परिषद बीहट क्षेत्र के गढ़हरा एवं राजवाड़ा इलाके में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कों, गड्ढों और गलियों में जगह-जगह कूड़े-करकट का अंबार लगा हुआ है, जबकि नगर परिषद कार्यालय द्वारा हर महीने लाखों रुपये साफ-सफाई के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं।

बावजूद इसके धरातल पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार के कर्मी कूड़े को सिमरिया स्थित डंपिंग स्थल तक नहीं ले जाकर सड़क किनारे या गड्ढों में ही फेंक देते हैं। इससे पूरे इलाके में बदबू फैलती रहती है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वार्ड संख्या 16 के सलेमपुर टोला, वार्ड संख्या 14 के सड़क किनारे गड्ढे, गढ़हरा-बारो मार्ग, ठकुरीचक और राजवाड़ा इलाके में कूड़े के ढेरों की भरमार है।

स्थानीय निवासी बताते हैं कि वर्षा के दौरान कूड़ा पानी में सड़ जाता है, इससे दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या फागिंग मशीन से छिड़काव तक नहीं किया जाता, इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।