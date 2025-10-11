Begusarai News: बीहट में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल, जगह-जगह कूड़े-करकट का अंबार
बरौनी के बीहट नगर परिषद में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। गढ़हरा और राजवाड़ा में सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा है। ठेकेदार कूड़ा डंपिंग स्थल तक नहीं ले जाते, जिससे बदबू फैल रही है। मच्छरों के कारण डेंगू-मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। वार्ड पार्षदों की उदासीनता से लोग परेशान हैं। उपमुख्य पार्षद ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।
मनोज कुमार, बरौनी (बेगूसराय)। नगर परिषद बीहट क्षेत्र के गढ़हरा एवं राजवाड़ा इलाके में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कों, गड्ढों और गलियों में जगह-जगह कूड़े-करकट का अंबार लगा हुआ है, जबकि नगर परिषद कार्यालय द्वारा हर महीने लाखों रुपये साफ-सफाई के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं।
बावजूद इसके धरातल पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार के कर्मी कूड़े को सिमरिया स्थित डंपिंग स्थल तक नहीं ले जाकर सड़क किनारे या गड्ढों में ही फेंक देते हैं।
इससे पूरे इलाके में बदबू फैलती रहती है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वार्ड संख्या 16 के सलेमपुर टोला, वार्ड संख्या 14 के सड़क किनारे गड्ढे, गढ़हरा-बारो मार्ग, ठकुरीचक और राजवाड़ा इलाके में कूड़े के ढेरों की भरमार है।
स्थानीय निवासी बताते हैं कि वर्षा के दौरान कूड़ा पानी में सड़ जाता है, इससे दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या फागिंग मशीन से छिड़काव तक नहीं किया जाता, इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
स्थिति इतनी खराब है कि कई बार लोगों ने मजबूर होकर कूड़े में आग लगा दी, इससे आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। पिछले वर्ष ऐसी ही घटना में आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाना पड़ा था।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्थानीय वार्ड पार्षद इस गंभीर समस्या पर मौन साधे हुए हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती।
क्या कहते हैं उपमुख्य पार्षद
नगर परिषद बीहट के उपमुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सभी वार्डों का कूड़ा सिमरिया डंपिंग साइट पर भेजने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ ठेकेदारों की लापरवाही के कारण समस्या बनी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
