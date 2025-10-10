शादीशुदा महिला ने लगाया 5 साल तक यौन शोषण का आरोप, वीडियो वायरल कर परिवार को मारने की धमकी

संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। बखरी थाना क्षेत्र के सुग्गा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही मुकेश राय के पुत्र पाण्डव कुमार पर एक शादीशुदा महिला ने पांच वर्षों तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब उसने इसका विरोध किया तो उसका निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है।

परिवार को मारने की धमकी पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर बेगूसराय न्यायालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उसने बताया है कि आरोपी बार-बार फोन और सोशल मीडिया के जरिए धमकी देता है कि यदि उसने पुलिस या कोर्ट में कुछ कहा तो उसकी और उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी।

घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़िता को सुरक्षा दी जाए। महिलाओं ने कहा कि ऐसे दरिंदों को समाज में बख्शा नहीं जाना चाहिए।