भेजा गया था पीएम मोदी के कार्यक्रम की व्यवस्था संभालने, हो गए नशे में धुत; SP ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के 24 अक्टूबर को बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे पर हुई जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था संभालने को कटिहार से भेजे गए एक बीएसएपी हवलदार द्वारा मद्य निषेध कानून के उल्लंघन व लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है।

पीएम भाषण देकर लौटे तो हवलदार ने जमकर शराब गटक ली और अपनी बटालियन के ठिकाने इंजीनियरिंग कॉलेज मुख्य द्वार के समीप बेसुध होकर जमीन पर ही लोट गए। शाम में जवानों की गिनती होने लगी तो हवलदार मो. अंजार नहीं मिले।

उनकी तलाश कराई गई तो वह बेसुध मिले। बीएसएपी कंपनी के समादेशक के निर्देश पर सदर अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई, उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर सिंघौल थाना ले जाने की तैयारी थी। इसी बीच वह शौच का बहाना बनाकर भाग निकले। इसके बाद से वह अपनी कंपनी में भी नहीं लौटे। अंतत: लगभग एक माह बाद कटिहार बिहार विशेष सशस्त्र बल सात के समादेष्टा ने बेगूसराय एसपी को पत्र भेजकर भगोड़े हवलदार के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया।

तब एसपी मनीष के निर्देश पर 21 नवंबर को कंपनी के समादेशक रामविलास ने सिंघौल थाना में बीएसएपी हवलदार मो. अंजार पर प्राथमिकी कराई है। ड्यूटी में शराब पीने और फरार होने के आरोप में उनको निलंबित भी कर दिया गया है।