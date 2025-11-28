Language
    बिहार में सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत, रिसेप्शन में शामिल होने आए थे मायके

    By Rupesh HansrajEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    बिहार में एक दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे रिसेप्शन में शामिल होने मायके आए थे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियों ने सड़क पार करते समय उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    रुपेश हंसराज, बलिया (बेगूसराय)। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीराटोल जीरोमाइल से मुंगेर श्रीकृष्ण सेतु जाने वाली एनएच-333बी पर गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में दंपती की दर्दनाक मौत हो गई।

    मृतक की पहचान खगड़िया जिला के चौथम थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी स्व. सुखदेव यादव के 62 वर्षीय पुत्र आत्माराम यादव तथा उनकी 58 वर्षीय पत्नी शिक्षिका मीरा देवी के रूप में हुई है।

    बताया गया कि मीरा देवी अपने पति के साथ मायके, रघुनाथपुर गांव (साहेबपुर कमाल) में आयोजित एक रिसेप्शन में शामिल होने आई थीं।

    रात में सवारी वाहन से उतरकर दोनों सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कार्पियो ने दंपती को जोरदार टक्कर मार दी।

    स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को पीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने आत्माराम यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इलाज के दौरान मीरा देवी ने भी दम तोड़ दिया।

    थानाध्यक्ष सिंटू कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्वजन के आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    उधर, रिसेप्शन स्थल पर हादसे की मनहूस खबर पहुंचते ही मातम पसर गया और पूरे परिवार में कोहराम मच गया।