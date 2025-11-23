बिहार में सबको मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक लगेगा शिविर

इस संबंध में बीडीओ अभिषेक राज ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास योजना, लोहिया स्वच्छता योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य लाभों के लिए 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है।

संवाद सूत्र, बछवाड़ा (बेगूसराय)। प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य लाभुकों के लिए पंचायत भवन अथवा पंचायत सरकार भवन में शिविर का आयोजन किया गया है।

क्या होगी टाइमिंग?

25 नवंबर को प्रथम पाली 10:30 बजे से 1:00 बजे तक गोधना, द्वितीय पाली 1: 30 से 4:30 बजे तक रानी तीन पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है।

26 नवंबर को प्रथम पाली में रानी दो पंचायत एवं द्वितीय पाली में दादुपुर पंचायत, 27 नवंबर को प्रथम पाली गोविंदपुर तीन एवं द्वितीय पाली में फतेहा पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया है।

28 नवंबर को चिरंजीवीपुर एवं रसीदपुर, 29 नवंबर को प्रथम पाली में अरबा, द्वितीय पाली में भीखमचक, एक दिसंबर को प्रथम पाली में बछवाड़ा एवं द्वितीय पाली में रानी एक पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है।

दो दिसंबर को प्रथम पाली में रुदौली एवं द्वितीय पाली में कादराबाद, तीन दिसंबर को प्रथम पाली में चमथा एक एवं द्वितीय पाली में चमथा दो पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन चार दिसंबर को चमथा तीन एवं द्वितीय पाली में बिशनपुर पंचायत में सिविल आयोजित किए जाएंगे।