    बिहार में सबको मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक लगेगा शिविर

    By Prabhat Kumar Jha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:47 PM (IST)

    बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में, सरकारी अधिकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बछवाड़ा (बेगूसराय)। प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य लाभुकों के लिए पंचायत भवन अथवा पंचायत सरकार भवन में शिविर का आयोजन किया गया है।

    इस संबंध में बीडीओ अभिषेक राज ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास योजना, लोहिया स्वच्छता योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य लाभों के लिए 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है।

    क्या होगी टाइमिंग?

    25 नवंबर को प्रथम पाली 10:30 बजे से 1:00 बजे तक गोधना, द्वितीय पाली 1: 30 से 4:30 बजे तक रानी तीन पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है।

    26 नवंबर को प्रथम पाली में रानी दो पंचायत एवं द्वितीय पाली में दादुपुर पंचायत, 27 नवंबर को प्रथम पाली गोविंदपुर तीन एवं द्वितीय पाली में फतेहा पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया है।

    28 नवंबर को चिरंजीवीपुर एवं रसीदपुर, 29 नवंबर को प्रथम पाली में अरबा, द्वितीय पाली में भीखमचक, एक दिसंबर को प्रथम पाली में बछवाड़ा एवं द्वितीय पाली में रानी एक पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है।

    दो दिसंबर को प्रथम पाली में रुदौली एवं द्वितीय पाली में कादराबाद, तीन दिसंबर को प्रथम पाली में चमथा एक एवं द्वितीय पाली में चमथा दो पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन चार दिसंबर को चमथा तीन एवं द्वितीय पाली में बिशनपुर पंचायत में सिविल आयोजित किए जाएंगे।

    उन्होंने बताया कि शिविरों में संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र एवं पंचायत रोजगार सेवक को अंकित तिथि को निर्धारित समय पर अपने पंचायत स्तरीय शिविर में उपस्थित रहकर अपने-अपने विभाग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त कर एक प्रति संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराएंगे।