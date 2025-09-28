बिहार के इस जिले में 20 सालों से जारी है देह व्यापार, खाड़ी देशों तक होती है सप्लाई

बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल में रेड लाइट एरिया सक्रिय है जहाँ देह व्यापार फल-फूल रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है जिससे यह धंधा बार-बार शुरू हो जाता है। पिछले 20 वर्षों में 50 से अधिक लड़कियों की तस्करी का खुलासा हुआ है। मानव तस्करी का यह गिरोह अन्य राज्यों से लड़कियों को फुसलाकर लाता है और उन्हें बेच देता है।

संजीव आर्य, बखरी (बेगूसराय)। बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल में कुख्यात रेड लाइट एरिया वर्षों से सक्रिय हैं। बखरी के आशा पोखर, इस्माइल नगर, सोनमा–सिमरी और नदैल घाट में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा फल-फूल रहा है। स्थानीय लोग इन अड्डों को बंद करने की मांग लगातार कर रहे हैं। प्रशासन को सूचना दी जाती है तो छापेमारी होती है, मगर आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही के कारण यह धंधा फिर से शुरू हो जाता है।

50 से अधिक लड़कियों की खरीद-फरोख्त का खुलासा पिछले 20 वर्षों में 50 से अधिक लड़कियों की खरीद-फरोख्त का खुलासा हो चुका है।दर्जनों दलाल गिरफ्तार हुए, लेकिन कमजोर चार्जशीट और पुलिस की उदासीनता के चलते सभी छूट गए। यह नेटवर्क केवल बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, असम समेत कई राज्यों से लड़कियों को फुसलाकर, अगवा कर या शादी–नौकरी का झांसा देकर लाता है। यहां उन्हें एक से डेढ़ लाख रुपए में बेचा जाता है। कई मामलों में खाड़ी देशों तक 20 लाख तक में सप्लाई की पुष्टि हुई है।

कई नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया हालिया छापेमारियों में पुलिस ने कई नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। 27 जून 2025 को एसपी मनीष के निर्देश पर बखरी डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में मीरकलापुर नदैल घाट में छापेमारी कर एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया गया, जिसे प्रेमी ने ही एक लाख रुपए में बेच दिया था।