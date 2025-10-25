Language
    बिहार चुनाव: Facebook पर छिड़ी बखरी की चुनावी जंग, लाइक-शेयर में तय हो रहा ‘राजनीतिक मूड'

    By Sanjeev Aarya Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    बखरी विधानसभा चुनाव में फेसबुक पर प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच तीखी जंग छिड़ी है। एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज के कार्यकर्ता डिजिटल प्रचार में जुटे हैं। रैलियों का लाइव प्रसारण और विरोधियों पर व्यंग्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फेसबुक की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। बखरी विधानसभा चुनाव में इस बार सियासत सिर्फ चौपालों और जनसभाओं तक सीमित नहीं रही है। बल्कि फेसबुक की दीवारों पर भी तीखी जंग छिड़ी हुई है। प्रत्याशी और समर्थक दोनों ने फेसबुक को प्रचार का सबसे बड़ा मंच बना दिया है।

    पोस्ट, लाइव, वीडियो और मीम के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश तेज है। फेसबुक पर सुबह से लेकर देर रात तक चुनावी बहसें, आरोप-प्रत्यारोप और नारेबाजी का दौर चलता रहता है।

    एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज तीनों खेमों के कार्यकर्ता डिजिटल प्रचार की होड़ में हैं। कोई अपने उम्मीदवार की रैलियों के लाइव प्रसारण कर रहा है तो कोई विरोधियों पर व्यंग्य कसते हुए पोस्ट डाल रहा है। कुछ स्थानीय फेसबुक ग्रुपों में हजारों सदस्य सक्रिय हैं। जो हर बयान और पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।

    सूत्रों के अनुसार, कई प्रत्याशियों ने अपने-अपने सोशल मीडिया टीम गठित कर दी है। जो रोजाना प्रचार सामग्री तैयार कर पोस्ट करती हैं। युवा मतदाता सबसे बड़ा लक्ष्य बने हैं क्योंकि वे ऑनलाइन सबसे अधिक सक्रिय हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बखरी की इस बार की राजनीति में फेसबुक की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

    फेसबुक पर हो रहे प्रचार से मतदाताओं का रुझान, छवि और माहौल तीनों प्रभावित हो रहे हैं। इधर एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी सन्नी कुमार सौरभ ने सोशल मीडिया पर बढ़ती गर्माहट को देखते हुए सभी प्रत्याशियों को आचार संहिता के पालन की सख्त हिदायत दी है। किसी भी भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।