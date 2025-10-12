Bihar Election: चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर टिकट के लिए दौड़ लगा रहे प्रत्याशी, JDU-RJD के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त

अरुण कुमार मिश्रा, खोदावंदपुर (बेगूसराय)। समाजवादियों का गढ़ माना जाने वाला 141 चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र इन दोनों हाट सीट बना हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता टिकट के लिए अपने-अपने दलीय आकाओं के दरबार में गणेश परिक्रमा कर रहे हैं।

मुख्य मुकाबला एनडीए एवं महागठबंधन के नेताओं के बीच है। माना जाता है कि यह सीट एनडीए में जदयू और महागठबंधन में राजद के खाते में जाएगा। ऐसा मानते हुए राजद और जदयू के दर्जनों कार्यकर्ता टिकट की दौर में आकाओं का दरबार लग रहे हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए टिकट पाने की जुगाड़ में सक्रिय हैं। टिकट चाहने वाले नेता अपने-अपने समर्थक कार्यकर्ताओं की टोली के साथ पटना में डेरा डाले हुए हैं। चेरिया बरियारपुर सीट गठबंधन में किस दल के पाले में जाएगा और कौन प्रत्याशी होगा, इसकी घोषणा अब तक राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की गई है।

लेकिन क्षेत्र में जो चर्चा है, गांव के चौक चौराहे और चौपाल पर जो बातें चल रही हैं, उसमें ऐसा मानकर लोग चल रहे हैं कि चेरिया बरियारपुर एनडीए में जदयू तथा महागठबंधन से राजद के खाते में जाना तय है। इसलिए दोनों ही दलों में टिकट के चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है।

जदयू की बात करें तो पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा, जदयू प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य और जिले के चर्चित सर्जन डॉ. प्रवीण कुमार, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव विकास कुशवाहा, जदयू जिला सचिव संजय कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष पंकज सिंह, मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन कुशवाहा टिकट के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।

वहीं राजद से निवर्तमान विधायक राजवंशी महतो के साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सावित्री कुशवाहा, राजद नेता प्रो. संजय सुमन, रामसखा महतो, धर्मेंद्र कुशवाहा, त्रिवेणी महतो, पूर्व प्रमुख सतीश कुशवाहा, संजू प्रिया, ब्यूटी सिंह राजद से टिकट के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।

बात जन सुराज की करें तो चेरिया बरियारपुर से प्रख्यात समाजवादी नेता पूर्व मंत्री रामजीवन सिंह के पुत्र डॉ. राजीव नयन उर्फ पोलो प्रसाद, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मृत्युंजय कुमार, बाड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया टिंकू राय, जन सुराज की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुभद्रा सहनी, डॉ. एस कुमार एवं रवि रोशन का नाम इलाके में तैर रहा है।

इनके अलावा लोजपा-आर के नेता सुदर्शन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से पूर्व विधायक अनिल चौधरी अपनी पुत्रवधू रेखा चौधरी के लिए टिकट की चाहत रखने वालों में प्रमुख हैं। बशर्ते गठबंधन में इनके दल के खाते में चेरिया बरियारपुर सीट मिले तब।