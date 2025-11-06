Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: बेगूसराय के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

    By Balwant Chaudhary Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:06 AM (IST)

    बेगूसराय के छौड़ाही में, थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन को सहयोग का वादा किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और वाहन जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    - अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन सतर्क। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण छौड़ाही (बेगूसराय)। कहीं कोई दिक्कत है तो खुलकर बताइए, हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित रूप से भाग लीजिए एवं निर्भय होकर मतदान कीजिए। सुरक्षा की गारंटी हमारी है।

    छौड़ाही थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार द्वारा उक्त बातें कहते ही ग्रामीण निश्चिंत हो गए। ग्रामीणों ने कहा अभी तक कोई दबाव या प्रलोभन हम लोगों नहीं मिला है। दिक्कत होगी तो आप घूमते ही रहते हैं तुरंत बुला लेंगे।

    विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस एवं ग्रामीणों में उक्त वार्तालाप थाना क्षेत्र के सुदूर कावर झील परिक्षेत्र में बसे एकंबा गांव में हो रही थी। दूर दराज के क्षेत्र में पुलिस ज्यादा सतर्क है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्र जिस गांव में स्थित है वहां हर एक घंटे पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। मतदाताओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं।

    दूसरी तरफ, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के छौड़ाही थाना क्षेत्र में सीओ चंद्र प्रकाश पांडे एवं थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला।

    इस दौरान ऐजनी ,परोड़ा, एकंबा,छौड़ाही बाजार, बरदाहा, चौफेर चौक, पतला चौक, शाहपुर, भोजा समेत कई गांवों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। अधिकारियों के दल ने चार चक्का वाहनों एवं बाइक की सघन तलाशी ली।

    संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने गांव की गलियों में भ्रमण कर ग्रामीणों से अपील की कि वे भयमुक्त वातावरण में छह नवंबर की सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।