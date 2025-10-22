Bihar Chunav: महागठबंधन की हालत खराब, इसलिए बाहरी को दिया टिकट : गिरिराज सिंह

संसू, चेरिया बरियारपुर (बेगूसराय)। स्‍थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है एनडीए एकजुट है। उधर महागठबंधन में बिखराव है। उसकी हालत इतनी खराब है कि चेरियाबरियारपुर में स्‍थानीय प्रत्‍याशी तक नहीं खोज सका। वे बुधवार को अर्जुनटोल में एनडीए कार्यकर्ताओं की विधानसभा स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। इसमें केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्‍होंने इस दौरान बाहरी बनाम स्‍थानीय का फर्क आमजन को बताने को कहा।

महागठबंधन नहीं खोज सका स्‍थानीय प्रत्‍याशी बैठक में एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्षों सहित प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बीएलए एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गिरिराज सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में पूरी तरह समर्पित भाव से काम करने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा क‍ि एनडीए के पांचों दल एकजुट हैं। उन्‍होंने यहां से जदयू प्रत्याशी अभिषेक आनंद की जीत तय है। उनके निर्वाचन से चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन में आपसी तालमेल नहीं है और वह बिखरा हुआ है। उसकी हालत इतनी कमजोर है कि उसे क्षेत्र से एक प्रत्याशी तक नहीं मिला और बाहर के लोग को उम्मीदवार बनाना पड़ा। इस क्रम में उन्‍होंने केंद्र की नरेन्‍द्र मोदी और राज्‍य की नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्‍ध‍ियों की भी चर्चा की।