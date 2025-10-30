बेगूसराय: छठ पूजा के दौरान सूने घरों से लाखों की चोरी, चोरों ने इस तरह दिया घटना को अंजाम

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। छठ पर्व के दौरान जहां लोग पूजा-अर्चना और तैयारियों में व्यस्त थे, वहीं चोरों ने मोहल्ले के खाली घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोहियानगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर वार्ड संख्या 26 में अज्ञात चोरों ने दो अलग-अलग घरों में सेंध लगाकर डेढ़ लाख रुपये से अधिक नकदी और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए।

पहली घटना आनंदपुर निवासी रामनरेश सिंह के पुत्र प्रवीण कुमार और उनके किरायेदार हाजीपुर निवासी अजय कुमार सिंह के घर हुई। बताया जाता है कि दोनों परिवार 26 अक्टूबर को छठ पर्व मनाने अपने पैतृक गांव गए थे। 28 अक्टूबर को जब वे लौटे तो कमरे का ताला और अलमारी टूटी हुई मिली।

इस संबंध में प्रवीण कुमार ने लोहियानगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के अनुसार, चोरों ने किरायेदार के फ्लैट से 1,15,000 रुपये नकद, 15 ग्राम सोने की चेन, छह ग्राम की दो सोने की अंगूठी, तीन ग्राम की जितिया, 10 नोजपिन, 100 ग्राम चांदी की गणेश मूर्ति, 100 ग्राम का कटोरा और 80 ग्राम के 10 चांदी के सिक्के चुरा लिए। वहीं, प्रवीण कुमार के फ्लैट से 150 ग्राम के 10 चांदी के सिक्के और 100 ग्राम की चांदी की मछली गायब है।

दूसरी घटना भी इसी मोहल्ले में हुई। चोरों ने गढ़पुरा के कनौसी निवासी कन्हैया कुमार और उनके किरायेदार कौशल किशोर के सूने घर को भी निशाना बनाया। दोनों परिवार छठ पर्व में शामिल होने अपने गांव गए थे। लौटने पर घर का ताला टूटा पाया।

चोरों ने 22,500 रुपये नकद, 13 ग्राम सोने का ढोलना और कान की बाली, 26 ग्राम की दो चेन, 30 ग्राम सोने की चार चूड़ियाँ, 10 ग्राम का एक झुमका, छह ग्राम का एक टीका, 19 ग्राम की चार अंगूठियाँ, 12 ग्राम की चार बालियाँ, तीन ग्राम की एक नोजपिन, 80 ग्राम वजन के 15 चांदी के सिक्के, एक चांदी की चाबी का छल्ला, 110 ग्राम वजन के तीन जोड़ी पायल, 250 ग्राम का एक चांदी का कटोरा और एक मछली चुरा ली। कन्हैया कुमार ने इस संबंध में लोहियानगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

पुलिस जांच में जुटी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि मोहल्ले में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे जाँच में बाधा आ रही है। हालाँकि, चौराहों और स्थानीय स्रोतों से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि बेगूसराय शहर और उसके आसपास खाली पड़े घरों में चोरी की घटनाएं हाल ही में बढ़ी हैं।