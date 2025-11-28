Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी से लौट रहे युवक और घोड़े को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला, दोनों की मौत

    By Dharmendra Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    बेगूसराय के वीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घोड़े और घुड़सवार को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वशिष्ठ यादव के रूप में हुई है, जो शादी समारोह में शामिल होने आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवक और घोड़े को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला

    संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। वीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा के समीप बीते रात्रि हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घोड़े सहित घुड़सवार को कुचल दिया। इस दुर्घटना में घोड़े और सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल घुड़सवार को सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे

    मृतक घुड़सवार की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गोसाईं टोला निवासी सुरेंद्र यादव के करीब 35 वर्षीय पुत्र वशिष्ठ यादव के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वशिष्ठ यादव वीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा गांव स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने घोड़े के साथ आए थे। 

    रात में घर लौटने के दौरान पर्रा काली मंदिर के समीप बेगूसराय–संजात पथ पर बेगूसराय की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।हादसे के बाद आसपास चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    स्कार्पियो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त 

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि युवक का पोस्टमार्टम बेगूसराय में कराया गया। वहीं मृत घोड़े का भी पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव को गड्ढा कर दफना दिया गया।

    घटना के बाद बेगूसराय–वीरपुर संजात पथ पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। वहीं इस सड़क दुर्घटना में स्कार्पियो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना के बाद चालक स्कार्पियो गाड़ी को घटनास्थल पर छोड़कर भागने में सफल रहा।