मंत्री का आदेश भी बेअसर, बेगूसराय में दाखिल-खारिज के 32.31 प्रतिशत आवेदन रद, क्या है कारण
बेगूसराय में दाखिल-खारिज के 32.31 प्रतिशत आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री के आदेश के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऑनलाइन दाखिल-खारिज में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। दाखिल-खारिज के मामले के सुलभता से निष्पादन के लिए सरकार ऑनलाइन आवेदन और निष्पादन करने का प्रविधान कर रखा है, ताकि भूमि के दाखिल-खारिज के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
लेकिन ऑनलाइन आवेदन में भी बड़ी संख्या में आवेदन रद किए जा रहे हैं। इस कारण लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है। हालांकि रिजेक्ट करने का मुख्य कारण कागजातों का दुरुस्त नहीं होना है।
मामला जो भी हो, पर विभागीय आंकड़ों की मानें तो जिले में भूमि के म्यूटेशन से संबंधित प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध 66.49 प्रतिशत मामले निष्पादित किए गए हैं। वहीं 32.31 प्रतिशत रिजेक्ट तो 1.20 प्रतिशत मामले पेंडिंग हैं।
1,89,089 मामले निष्पादित
आंकड़े बताते हैं कि जिले में म्यूटेशन से संबंधित कुल दो लाख 84 हजार 371 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध एक लाख 89 हजार 89 मामले निष्पादित किए गए।
91 हजार 879 मामले रिजेक्ट किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक तीन हजार 403 मामले निष्पादन के लिए पेंडिंग है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि म्यूटेशन के लिए प्राप्त आवेदनों में से एक हजार 814 आवेदन 35 दिनाें से अधिक समय से पेंडिंग है। जबकि 541 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग है।
प्रखंड वार म्यूटेशन के लिए प्राप्त एवं निष्पादित मामलों की बात करें तो जिले के बखरी अंचल में कुल 13 हजार 40 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 9,697 मामले निष्पादित किए गए।
इसी तरह बलिया अंचल में म्यूटेशन के लिए प्राप्त 17,051 आवेदनों के विरूद्ध 11,180, बछवाड़ा अंचल में 17, 258 प्राप्त आवेदन के विरूद्ध 11, 131, नावकोठी में 8, 137 आवेदनों में से 4, 833, सदर अंचल में 73, 686 में से 46, 289 आवेदनों का निष्पादन किया गया है।
मटिहानी अंचल में 10, 957 में से 7, 326, वीरपुर में 7,807 में से 5, 945, मंसूरचक में 8,381 में से 4, 730, डंडारी में 8,663 में 5, 462 का निष्पादन किया गया है।
तेघड़ा अंचल में प्राप्त 24 हजार 145 आवेदनों के विरुद्ध 16 हजार 404, साहेबपुर कमाल अंचल में 16 हजार 308 में 11 हजार 377, भगवानपुर अंचल में 17 हजार 207 आवेदनों के विरुद्ध 11 हजार 886, बरौनी अंचल में 20 हजार आवेदनों में 13 हजार 948 निपटाए गए हैं। अन्य अंचलों का हाल भी ऐसा ही है।
