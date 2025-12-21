जागरण संवाददाता, बेगूसराय। दाखिल-खारिज के मामले के सुलभता से निष्पादन के लिए सरकार ऑनलाइन आवेदन और निष्पादन करने का प्रविधान कर रखा है, ताकि भूमि के दाखिल-खारिज के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

लेकिन ऑनलाइन आवेदन में भी बड़ी संख्या में आवेदन रद किए जा रहे हैं। इस कारण लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है। हालांकि रिजेक्ट करने का मुख्‍य कारण कागजातों का दुरुस्‍त नहीं होना है।

मामला जो भी हो, पर विभागीय आंकड़ों की मानें तो जिले में भूमि के म्यूटेशन से संबंधित प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध 66.49 प्रतिशत मामले निष्पादित किए गए हैं। वहीं 32.31 प्रतिशत रिजेक्ट तो 1.20 प्रतिशत मामले पेंडिंग हैं।

1,89,089 मामले निष्‍पादित

आंकड़े बताते हैं कि जिले में म्यूटेशन से संबंधित कुल दो लाख 84 हजार 371 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध एक लाख 89 हजार 89 मामले निष्पादित किए गए।

91 हजार 879 मामले रिजेक्ट किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक तीन हजार 403 मामले निष्पादन के लिए पेंडिंग है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि म्यूटेशन के लिए प्राप्त आवेदनों में से एक हजार 814 आवेदन 35 दिनाें से अधिक समय से पेंडिंग है। जबकि 541 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग है।