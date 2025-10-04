हथिया नक्षत्र में बेगूसराय में मूसलाधार बारिश, धान की फसल को भारी नुकसान, घर गिरने से पांच घायल

बेगूसराय जिले में दुर्गा पूजा के दौरान भारी वर्षा हुई जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और फसलों को नुकसान पहुंचा। छौड़ाही में घर गिरने से पांच लोग घायल हो गए। राजोपुर में जलजमाव से आवागमन बाधित हुआ। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक तेज हवा और वर्षा की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है।

संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। दुर्गा पूजा के नवमी तिथि यानी बुधवार से जिले भर में हथिया नक्षत्र में जोरदार वर्षा हो रही है। बरौनी प्रखंड क्षेत्र में सर्वाधिक 160 एमएम वर्षा रिकार्ड की गई है। छौड़ाही, बखरी, गढ़पुरा, खोदावंदपुर, चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र में भी मूसलाधार वर्षा हुई। छौड़ाही में घर गिरने से पांच लोग घायल हो गए।

वहीं राजोपुर समय कई गांव में कमर भर पानी जमा होने से आवागमन ठप है। धान फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग अगले चार-पांच दिन तक तेज हवा के साथ वर्षा एवं वज्रपात की संभावना व्यक्त कर रहा है।

घर गिरने से पांच लोग घायल छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के वार्ड नंबर आठ भोजा गांव निवासी सोनेलाल दास का ईट-एसवेस्टस का घर गिरने से घर के अंदर आराम कर रही उनकी पत्नी 28 वर्षीय गायत्री देवी, पुत्री 10 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी, पुत्र आठ वर्षीय लक्ष्मण कुमार एवं छह वर्षीय प्रिंस कुमार के साथ पड़ोसी विनोद दास की 12 वर्षीय पुत्री प्रियांशू कुमारी मलबे में दब गए।

डीजे साउंड की तेज आवाज व दुर्गा पूजा के कारण गांव में आदमी नहीं थे। दस मिनट के बाद ग्रामीण देबू दास ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो मलबे में दबे सभी घायलों को बाहर निकाल कर रोसरा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया। सभी का इलाज चल रहा है। वहीं घर के अंदर रखा बर्तन अनाज क्षतिग्रस्त हो गया। अभी तक सरकारी सहायता इन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है।

धान गिरा उत्पादन पर होगा असर छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र समेत कई प्रखंड क्षेत्र में तेज हवा के साथ हुई वर्षा के कारण धान फसल पर व्यापक असर पड़ा है। प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर, मालपुर, सावंत, अमारी आदि पंचायत में धान की अगात फसल 15 दिन में तैयार होकर कटने वाली थी।

तेज हवा व वर्षा के कारण तमाम धान खेत में ही गिर पड़ा। ऊपर से वर्षा का पानी खेत में जमा हो गया है।कृषि विज्ञानी बताते हैं कि अभी धान की बाली में दाना परिपक्व होने वाला था, जो होगा नहीं। गिरे धान में 50% तक काम उत्पादन होगा।

किसानों ने डीएम से त्वरित फसल नुकसान का आकलन करवा सहायता देने की मांग की है। विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में हुई वर्षा निम्नलिखित हैं(एमएम में) बरौनी 160 एमएम, खोदावंदपुर 69.06 बखरी 130.02 मटिहानी 28.04 बरौनी 105.08 शाम्हो 31.04 चेरियाबरियारपुर 105.02 भगवानपुर 70.06 बेगूसराय 55.08 वीरपुर 73 छौड़ाही 108.00 बछवारा 57.04 गढपुरा 88.06 तेघरा 65.06 मंसूरचक 74.04 नावकोठी 65.08 बलिया 77.04 डंडारी 67.02 एस कमाल 40 एमएम ।