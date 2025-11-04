बेगूसराय में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट, फ्लैग मार्च- गश्ती व ग्रामीणों से अपील

संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। कहीं कोई दिक्कत है तो खुलकर बताइए, हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित रूप से भाग लीजिए एवं निर्भय होकर मतदान कीजिए। सुरक्षा की गारंटी हमारी है। छौड़ाही थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार द्वारा उक्त बातें कहते हीं ग्रामीण निश्चिंत हो गए।

ग्रामीणों ने कहा अभी तक कोई दबाव या प्रलोभन हम लोगों नहीं मिला है। दिक्कत होगी तो आप घूमते हीं रहते हैं तुरंत बुला लेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस एवं ग्रामीणों में उक्त वार्तालाप थाना क्षेत्र के सुदूर कावर झील परिक्षेत्र में बसे एकंबा गांव में हो रही थी। दूर दराज के क्षेत्र में पुलिस ज्यादा सतर्क है।

थानाध्यक्ष के नेतृत्व में फ्लैग मार्च दूसरी तरफ, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के छौड़ाही थाना क्षेत्र में अंचलाधिकारी चंद्र प्रकाश पांडे एवं थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान ऐजनी ,परोड़ा, एकंबा,छौड़ाही बाजार, बरदाहा, चौफेर चौक, पतला चौक, शाहपुर, भोजा समेत कई गांवों में वाहन जांच अभियान चलाया गया।

अधिकारी दल ने चार चक्का वाहनों व बाइक की सघन तलाशी ली। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने गांव की गलियों में भ्रमण कर ग्रामीणों से अपील की कि वे भयमुक्त वातावरण में छह नवंबर को सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अराजकता या आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।