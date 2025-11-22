बेगूसराय पुलिस का अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा, तीन गिरफ्तार, 19 लीटर महुआ शराब बरामद
बखरी पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 लीटर महुआ शराब बरामद की और तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी बखरी नगर परिषद क्षेत्र और सलौना में की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मद्यनिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि अवैध शराब कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा।
संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बखरी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता दर्ज की है। थाना क्षेत्र के कई इलाकों में देर रात तक चली छापेमारी अभियान में पुलिस ने कुल 19 लीटर महुआ शराब बरामद कर तीन शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया।
लगातार हो रही कार्रवाई से शराब माफियाओं में दहशत फैल गई है।थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने बखरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड-26, सलौना स्थित वार्ड-6 तथा पुरानी थाना रोड क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की।
अवैध महुआ शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा
अभियान के दौरान वार्ड-26 में स्व. रामचन्द्र चौधरी के पुत्र धर्म चौधरी, सलौना के वार्ड-6 निवासी स्व. विनोद रावत के पुत्र शिव रावत तथा पुरानी थाना रोड निवासी बालेश्वर चौधरी के पुत्र कुंदन कुमार चौधरी को अवैध महुआ शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।
पुलिस ने मौके से बरामद 19 लीटर शराब को जब्त करते हुए तीनों आरोपितों के खिलाफ मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया है।
अवैध शराब कारोबार को जड़ से खत्म करने का अभियान
थानाध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि अवैध शराब कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए यह अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में लगातार कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों की नींद उड़ गई है। और कई लोगों ने अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए हैं।
वहीं पुलिस का यह अभियान स्थानीय लोगों के बीच भी सराहना का विषय बना हुआ है। क्योंकि अवैध शराब को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अगली कार्रवाई और भी कड़ी होगी और किसी भी कीमत पर अवैध शराब कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।